В Улан-Удэ разыскивают воров из ТРЦ People's Park









2. Мужчина европейской внешности, худощавого телосложения, на вид около 25 лет, рост около 180 см. Был одет: в футболку белого цвета, темные бриджи, серую кепку. Мужчина европейской внешности, худощавого телосложения, на вид около 25 лет, рост около 180 см. Был одет: в футболку белого цвета, темные бриджи, серую кепку.









При наличии какой-либо информации о личностях злоумышленников и их местонахождении необходимо сообщить в полицию по телефонам: 8 (3012) 44-02-02, 102 или 112.



МВД по республике Бурятия настоятельно призывает граждан быть бдительными. Залог сохранности вашего имущества – это, прежде всего, ваша бдительность. Не оставляйте ценности в легкодоступных местах. При наличии какой-либо информации о личностях злоумышленников и их местонахождении необходимо сообщить в полицию по телефонам: 8 (3012) 44-02-02, 102 или 112.МВД по республике Бурятия настоятельно призывает граждан быть бдительными. Залог сохранности вашего имущества – это, прежде всего, ваша бдительность. Не оставляйте ценности в легкодоступных местах.

Вечером 3 июня в дежурную часть ОП №2 УМВД России по Улан-Удэ поступило заявление о краже от сотрудницы магазина в ТРЦ People's Park на ул. Жердева.Потерпевшая сообщила, что неизвестный похитил её сотовый телефон, когда она консультировала покупателя. Ущерб составил более 17 тысяч рублей. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело.Полицейскими установлено, что имущество похитили двое мужчин. Один из подозреваемых отвлекал сотрудницу торговой точки, а второй забрал телефон, лежащий на прилавке, сообщает МВД РБ.Мужчина европейской внешности, худощавого телосложения, на вид около 25 лет, рост 175 см.Был одет: в спортивную мастерку тёмного цвета, кепку чёрного цвета, синие джинсы.