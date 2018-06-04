В Бурятии осуждён 15-летний вымогатель

Парень заставлял младшего ученика еженедельно платить ему



Кабанский районный суд установил, что 15-летний ученик одной из школ района потребовал от 13-летнего ученика той же школы еженедельной передачи не менее 30 рублей. В ином случае пригрозил физическим насилием.



Потерпевший испугался, не менее пяти раз передавал вымогателю деньги. Затем юный вымогатель получил отказ, поэтому избил жертву кулаками по лицу.



Приговором суда действия виновного квалифицированы как вымогательство с применением насилия. Ему назначен 1 года условно с испытательным сроком 1 год. Приговор суда вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



