Пострадавший стрельбе в ночном клубе Улан-Удэ в тяжёлом состоянии

«Байкал-Daily» стали известны подробности стрельбы в ночном клубе



Как сообщал «Байкал-Daily, сегодня 3 часа ночи в одном из увеселительных заведений Октябрьского района произошёл конфликт между молодыми людьми.



- В результате двое участников конфликта доставлены в медицинское учреждение. По предварительной информации, ранения получены из травматического пистолета, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Как сообщили «Байкал-Daily» очевидцы произошедшего, произошло это в Z-club и один из пострадавших - их друг. Они рассказали, что парень вышел на улицу ответить на звонок, поскольку в клубе из-за громкой музыки была плохая слышимость. Через некоторое время один из друзей отправился вслед за молодым человеком на улицу, но обнаружил его уже на полу, истекающим кровью.



По словам друзей, на пострадавшего напали мужчины азиатской внешности. Они стреляли несколько раз, парень получил ранение в голову и ребро. 18-летнего юношу госпитализировали в больницу, сейчас он находится в тяжёлом состоянии.







