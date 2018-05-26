В Бурятии сгорел продуктовый магазин с оборудованием

За сутки в республике произошло два пожара



В Кабанском районе вчера в 21:57 пожарным сообщили о пожаре в селе Старый Энхалук. По улице Солнечная горело брусовое здание неэксплуатируемого продуктового магазина.



Возгорание в 23:10 ликвидировали 9 человек и 3 единицы техники. В результате здание сгорело вместе с торговым оборудованием.



Раньше в тот же день произошёл пожар в Селенгинском районе. В 05:36 поступило сообщение о том, что в городе Гусиноозёрск по улице Ленина горит квартира. Огонь потушили в 05:52. Пламя повредило пол и входную деревянную дверь. На место выезжали 5 человек и 2 единицы техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.



