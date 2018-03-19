На границе Забайкалья турист обмотался «поясом шахида» из водки (фото)













Предприимчивый мужчина перемещал на теле под курткой самодельно изготовленный жилет из полиэтиленовых пакетов с водкой. На пакетах имеются надписи иероглифами, цифрами и буквами русского алфавита - «Водка». Все пакеты, а их было обнаружено 24 штуки, были склеены скотчем между собой. Общий объем спиртного составил 12 литров.



После обнаружения сокрытого товара гражданин России пояснил, что водку вез на день рождения и на свадьбу брату. Предприимчивый мужчина перемещал на теле под курткой самодельно изготовленный жилет из полиэтиленовых пакетов с водкой. На пакетах имеются надписи иероглифами, цифрами и буквами русского алфавита - «Водка». Все пакеты, а их было обнаружено 24 штуки, были склеены скотчем между собой. Общий объем спиртного составил 12 литров.После обнаружения сокрытого товара гражданин России пояснил, что водку вез на день рождения и на свадьбу брату.













- Для личного пользования граждане могут ввезти (вывезти) без уплаты таможенных платежей алкоголь (на 1 лицо старше 18 лет): алкогольные напитки и пиво (до 3-х л);

от 3 до 5 л включительно и этиловый спирт (до 5 л) — ввозятся с уплатой таможенных платежей, подлежат таможенному декларированию. Ввоз этилового спирта и алкогольной продукции общим объёмом более 5 литров запрещён, - поясняют в Читинской таможне.



В отношении гражданина России возбуждено дело об административных правонарушениях по ч.1 ст.16.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Недекларирование по установленной форме товаров». - Для личного пользования граждане могут ввезти (вывезти) без уплаты таможенных платежей алкоголь (на 1 лицо старше 18 лет): алкогольные напитки и пиво (до 3-х л);от 3 до 5 л включительно и этиловый спирт (до 5 л) — ввозятся с уплатой таможенных платежей, подлежат таможенному декларированию. Ввоз этилового спирта и алкогольной продукции общим объёмом более 5 литров запрещён, - поясняют в Читинской таможне.В отношении гражданина России возбуждено дело об административных правонарушениях по ч.1 ст.16.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Недекларирование по установленной форме товаров».

















В МАПП Забайкальск на границе России и Китая таможенники обратили внимание на россиянина, который возвращался на Родину. У него неестественно была раздута куртка. Мужчина тяжело сгибался, при разгрузке багажа, сообщает пресс-служба Читинской таможни.На вопросы таможенников о наличии у него незадекларированных товаров, товаров, сокрытых от таможенного контроля мужчина ответил отрицательно. При этом он заметно нервничал.Таможенники попросили его расстегнуть куртку, и тогда он добровольно признался.