В Бурятии «чёрному лесорубу» грозит 4 года колонии

Мужчина напилил древесины на 75 тысяч рублей



В Еравнинском районе республики полицейскими за незаконную рубку задержан 30-летний житель села Усть-Эгита.



Как выяснили сыщики, безработный незаконным путём заготовил более 10 кубометров сосен в Тужинском лесничестве. Ущерб от его действий составил свыше 75 тысяч рублей.



Спиленный лес изъят полицейскими. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Ведётся следствие. «Чёрному лесорубу» грозит до четырех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

