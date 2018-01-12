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Таможенник в Бурятии помог недоплатить полмиллиона налогов
Происшествия, 12.01.2018 08:28 Фото:
Следствие обвиняет его в служебном подлоге
Завершено расследование уголовного дела 39-летнего главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления МАПП «Кяхта» Бурятской таможни. Он обвиняется в служебном подлоге.
По версии следствия, в 2015-2016 годах мужчина вносил заведомо ложные сведения о вывозе товаров за пределы территории России через таможенный пост МАПП Кяхта в Монголию в таможенные декларации, которые заверял своей личной номерной печатью.
В последующем на основании данных деклараций, представленных в одну из инспекций ФНС Бурятии, грузоотправителям было произведено возмещение налога на добавленную стоимость. В результате этих незаконных действий государству был причинён ущерб на 573 тысячи рублей.
Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
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