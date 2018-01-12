Таможенник в Бурятии помог недоплатить полмиллиона налогов

Следствие обвиняет его в служебном подлоге



Завершено расследование уголовного дела 39-летнего главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления МАПП «Кяхта» Бурятской таможни. Он обвиняется в служебном подлоге.



По версии следствия, в 2015-2016 годах мужчина вносил заведомо ложные сведения о вывозе товаров за пределы территории России через таможенный пост МАПП Кяхта в Монголию в таможенные декларации, которые заверял своей личной номерной печатью.



В последующем на основании данных деклараций, представленных в одну из инспекций ФНС Бурятии, грузоотправителям было произведено возмещение налога на добавленную стоимость. В результате этих незаконных действий государству был причинён ущерб на 573 тысячи рублей.



Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

