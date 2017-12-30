Таджик в Братске пытался дать взятку 450 рублей полицейским

Он осуждён за покушение на дачу взятки



В Иркутской области гражданин Таджикистана привлечен к уголовной ответственности за мелкое взяточничество, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



В городе Братске мировой суд рассмотрел уголовное дело гражданина республики Таджикистан. Он признан виновным в покушении на дачу взятки в размере, не превышающим 10 тысяч рублей.



Установлено, что мужчина был задержан сотрудниками Братского линейного отдела МВД на транспорте за административное правонарушение в сфере миграционного законодательства. Чтобы предотвратить привлечение к ответственности, он попытался дать им взятку 450 рублей, однако сотрудники полиции отказались.



С учётом мнения государственного обвинителя, суд назначил штраф 5 тысяч рублей.

