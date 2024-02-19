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Тува и аймак Монголии подписали соглашение о сотрудничестве

Тува и аймак Монголии подписали соглашение о сотрудничестве
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Тувы
Губернатор Завхана побывал с официальным визитом в Кызыле

Документ, предусматривающий расширение и укрепление сотрудничества между правительством Тувы и администрацией Завханского аймака Монголии в торгово-экономической, сельскохозяйственной, экологической, туристической, научно-технической, образовательной, культурной, гуманитарной и социальной сферах, а также в сфере физической культуры и спорта 16 февраля подписали глава Тувы Владислав Ховалыг и губернатор Завханского аймака Монголии Гомбосурэн Унурбаяр. Совместная рабочая группа, которую возглавит первый вице-премьер Владимир Донских, будет координировать реализацию пунктов соглашения.

Церемония подписания соглашения состоялась в доме правительства Республики Тыва во время рабочей встречи членов кабинета министров региона и монгольской делегации. Делегацию монгольской стороны сопровождал генеральный консул Монголии в Кызыле Чимид Ганболд. Отметим, что для губернатора Гомбосурэна Унурбаяра это был первый визит на новом посту в соседнюю приграничную республику.

Рабочей встрече предшествовала обширная программа пребывания монгольской делегации, которая включала посещение культурных объектов, производственных предприятий в городе Кызыл и рабочие встречи с руководителями министерств и ведомств региона.

Во время рабочей встречи стороны обменялись мнениями о возможных точках взаимодействия, перспективах сотрудничества. Так, монгольская сторона сделала упор на перспективах развития железнодорожного сообщения, которое должно проходить через территорию Тувы и Завханского аймака до границы с Китаем. Губернатор Завханского аймака сообщил, что разработан проект строительства железнодорожных путей по данному направлению, который будет проходит через пункт пропуска Арц-Суур – Цаган-Тологой и выразил надежду, что с российской стороны они будут иметь продолжение, что положительно скажется на развитии двух приграничных регионов.

Глава Тувы Владислав Ховалыг, в свою очередь, проинформировал о создании так называемого Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай. Он заявил, что республика активно продвигает предложение о формирования данного коридора через территорию Республики Тыва и Завханского аймака.

Стороны выразили убеждение, что подписанное на пятилетнюю перспективу соглашение позволит выйти двухсторонним отношениям на более высокий уровень.

Как сообщает официальный портал РТ, до назначения на должность губернатора Завханского аймака Монголии в 2023 году, Гомбосурэн Унурбаяр занимал различные посты в ключевых ведомствах Монголии. Он имеет большой опыт государственной службы и является доктором социальных наук, магистром юридических наук.

Тува Монголия международное сотрудничество

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