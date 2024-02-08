К 300-летию Кяхты будет подготовлен мастер-план развития города

Власть, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Об этом заявил глава министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики



В Бурятии 300-летие города Кяхты отметят в 2027 году. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ «О праздновании 300-летия основания г. Кяхты». 7 февраля прошло заседание организационного комитета под председательством главы Минвостокразвития Алексея Чекункова по подготовке и проведению празднования в 2027 году 300-летия основания города. Также приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов и статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная.



- В рамках подготовки к 300-летию нами уже проделана определенная работа, - рассказал Алексей Чекунков. - В рамках «единой президентской субсидии» начато строительство нового здания дома культуры в городе на 400 мест, на эти цели из федерального бюджета выделено более миллиарда рублей. Закончить строительство запланировано в текущем году. Уже преобразили историческую центральную городскую часть, улицы, парки и скверы, в городе провели благоустройство придомовых территорий.



- Кяхта – это главный пункт пропуска с Монголией, приграничная территория и лицо России во вне. Сейчас идёт развитие взаимодействие с Монголией, идёт транзит из Китая через Монголию, также через Монголию пойдёт газопровод «Сила Сибири-2». Внешний вид Российской Федерации в точке соприкосновения должен быть достойным. В 2027 году город отметит своё 300-летие, поэтому мы считаем, что необходимо делать комплексный мастер-план развития Кяхты. Сейчас город и его важнейшие объекты культуры, спорта в ненадлежащем состоянии. Основной объект культуры, который сегодня требует реконструкции в Кяхте – это гостинодворские ряды, памятник федерального значения. Требует обновления здание бывшего государственного банка, объект культурного наследия, который стоит на центральной улице, - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Он отметил, что республика ведёт работу по благоустройству города и реставрации объектов исторического значения. На средства мецената реконструирован дом купца Лушникова, стоимость ремонта 39 миллионов рублей. На средства республиканского бюджета запланирован ремонт музея российско-монгольской дружбы. Также идёт модернизация объектов здравоохранения, образования, культуры.



Замминистра культуры РФ Надежда Преподобная отметила, что её ведомство совместно с правительством Бурятии, федеральными органами исполнительной власти подготовили проект плана мероприятий, который включает в себя издание книг, проведение выставок, посвящённых 300-летию основанию города Кяхта. Кроме этого, в планах проведение музыкально-театрализованного представления на центральной городской площади с исторической реконструкцией «Ворота в Азию».



Замглавы ведомства добавила, что ключевым событием для города станет открытие нового дома культуры. Также в 2024 году за счёт средств федерального бюджета для города Кяхта предусмотрено также приобретение автоклуба. Кроме этого, в 2023 году разработана проектная документация на ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия федерального значения «Собор Троицы».



- Сделаем мастер-план развития города и привлечём бизнес для развития приграничного туризма, - поддержал Алексей Чекунков предложение главы Бурятии о создании мастер-плана.



Также глава Минвостокразвития предложил провести мероприятия, посвящённые 300-летию Кяхты, в Москве, Санкт-Петербурге и на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



