Стало известно, кто из бурятских депутатов не сможет покинуть Россию

Как сообщал «Байкал-Daily», депутатов Народного Хурала решили ограничить в праве на выезд из России – то есть махнуть в заграничный отпуск некоторые их них уже не смогут. Вопрос обсудят на ближайшей сессии республиканского парламента 29 февраля.
На рассмотрение коллег его вносит Пётр Мордовской, возглавляющий хуральский комитет по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы. Он же выступит в качестве докладчика.
В пояснительной записке к законопроекту есть ссылка на федеральный закон № 114 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в РФ» от 15 августа 1996 года. В августе 2023-го в него внесли изменения.
Речь о подпункте 1 статьи 15-ой, где говорится, что решение об ограничении на выезд за границу для того или иного депутата принимает председатель законодательного органа субъекта РФ. В данном случае – спикер Хурала. А коснуться табу может народных избранников, которые владеют совершенно секретными или сведениями особой важности.
Федеральные СМИ выяснили, о ком именно идёт речь. Как пояснили ТАСС в Хурале, табу коснётся троих законодателей, работающих на постоянной основе – это председатель Народного Хурала и два его зама.
В вышеупомянутом ФЗ прописан «перечень обстоятельств гуманитарного характера», при которых даже ограниченные в праве на выезд россияне всё же смогут на какое-то время отправиться на рубеж. Решение о запрете можно будет обжаловать.
Загранпаспорта парламентариям, судя по всему, придётся сдать. В законе, в соответствие с которым и приведут в порядок республиканский, определены условия их передачи на хранение для «невыездных». Держать документы будут в отделе госслужбы и кадров аппарата Народного Хурала. «Положения законопроекта позволяют соблюсти баланс между необходимостью обеспечения защиты государственной тайны и жизненно важными интересами граждан», – отмечается в пояснительной записке к документу.
Кстати, наша республика стала здесь первопроходцем. По данным «Ведомостей», Бурятия первой из регионов вводит порядок запрета на выезд депутатов из России.