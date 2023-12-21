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В Бурятии назвали лидеров среди районов по собираемости налогов

В Бурятии назвали лидеров среди районов по собираемости налогов
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В пятёрку вошли Северобайкальский и Иволгинский районы, а также Улан-Удэ

На совещании в правительстве Бурятии УФНС России по РБ огласило предварительные результаты кампании по уплате имущественных налогов. На 13 декабря поступило 1 137 млн руб. (88,3% от начисленной суммы налогов).

По собираемости налогов лидируют Северобайкальский район, г. Улан-Удэ, Иволгинский,
Еравнинский, Хоринский районы.

Отстают:
- Окинский район – 81,9% от начисленной суммы налогов,
- Курумканский район – 82,2%,
- Кабанский район – 82,3%,
- Муйский район – 82,5%,
- Закаменский район – 82,6%,
- Баунтовский район – 84,6%,
- Заиграевский район – 85,0%.

Бурятия налоги

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