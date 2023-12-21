В Бурятии назвали лидеров среди районов по собираемости налогов

В пятёрку вошли Северобайкальский и Иволгинский районы, а также Улан-Удэ



На совещании в правительстве Бурятии УФНС России по РБ огласило предварительные результаты кампании по уплате имущественных налогов. На 13 декабря поступило 1 137 млн руб. (88,3% от начисленной суммы налогов).



По собираемости налогов лидируют Северобайкальский район, г. Улан-Удэ, Иволгинский,

Еравнинский, Хоринский районы.



Отстают:

- Окинский район – 81,9% от начисленной суммы налогов,

- Курумканский район – 82,2%,

- Кабанский район – 82,3%,

- Муйский район – 82,5%,

- Закаменский район – 82,6%,

- Баунтовский район – 84,6%,

- Заиграевский район – 85,0%.





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