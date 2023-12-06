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Глава Бурятии положительно отреагировал на законопроект о запрете «наливаек»

Глава Бурятии положительно отреагировал на законопроект о запрете «наливаек»
Власть, 

Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, развяжет руки местным властям

Регионы получат право запрещать продажу пива, сидра и других алкогольных напитков в псевдокафе, ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Об этом сообщил в своём телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Нам поступают многочисленные обращения от граждан - жителей многоквартирных домов, которые опасаются за своих детей, страдают от шума и беспорядка, устраиваемых посетителями таких заведений. Днём это магазины, а ночью - псевдокафе, которые торгуют алкоголем, обходя нормы закона, - отметил Володин. - Принятое сегодня решение - это ответ на запрос общества».

Ранее субъекты РФ уже получили права устанавливать требования к минимальной площади залов обслуживания, а также запрещать продажу крепкой алкогольной продукции.

«После принятия закона у региональных властей будут все полномочия и возможности, чтобы навести порядок в этой сфере», - подчеркнул спикер нижней палаты.

Закон должен ещё пройти второе и третье чтения, потом за него должен проголосовать Совет Федерации. После подписи президента он вступит в силу.

«Ждём», - кратко отреагировал на принятое Госдумой решение глава Бурятии Алексей Цыденов в своём телеграм-канале.

«Байкал-Daily» писал об инициативах Улан-Удэнского горсовета и Народного Хурала в борьбе с «наливайками».

Не всё так гладко

«Проснулся Минфин, который предложил сначала определить понятие «наливайка» на законодательном уровне, - рассказал журналист Сергей Мардан после голосования в первом чтении. - Сегодня «наливайки» и рестораны поставлены на один уровень, что «угрожает деятельности добросовестных заведений общественного питания». По его словам, «значит, нужен еще один закон, подзаконные акты и комментарии»:

«А пока чиновники на местах смогут «на глазок» определять, что является «наливайкой», а что – рестораном. Какое шикарное поле для «коррупционной составляющей»!

Проблема во всех городах

«Еще будучи мэром Якутска, я выступала за корректировку этого закона, - написала депутат ГД Сардана Авксентьева. - Но тогда сил и полномочий обычному мэру одного из множества российский городов не хватило».

Авксентьева попросила написать о ситуации в разных городах. Люди откликнулись в комментариях.

«Наливайка напротив многоквартирного дома в 20 метрах прямо на остановке общественного транспорта по вывеской «Бар». Внизу детская поликлиника на первом этаже. Писали десятки жалоб. Проверки нарушений не выявили. Вокруг антисанитария, всё обгажено, драки, полиция. Это Казань».

«У нас через дом ресторан на первом этаже до последнего посетителя работает. Летом можно и в три ночи услышать этих посетителей. То песни орут, то ссорятся».

«Плохо всё в Ярославле. Алкомаркеты на каждом шагу. Всякие «бары» тоже. Региональные и муниципальные власти не заинтересованы в ужесточении правил открытия и работы таких вот контор».

«У меня в Перми в районе есть несколько магазинов, где разливное пиво продают. Но все работают до 11. Никаких пьяных орущих людей давно не слышал. Пользы от борьбы с такими я пока не вижу. Если речь идёт о магазинах, которые «разливают» всю ночь, то вот с ними нужно что-то думать».

«Строится новый жилой комплекс. Ещё нет хлебного ларька, но алкомагазин и кальянные работают».

«Есть лазейки: например, оформить магазин под кафе, как это делает одна точка в Санкт-Петербурге. И превращается просто в такой Мордор. Страшно мимо идти».

«Закон, конечно, неплохой. Но результат будет мизерный. Я бы сказал, кому надо, тот найдет, где и откуда купить выпивку. Тут нужно масштабное решение оздоровления нации. Повышая уровень жизни и образованность. Ведь образованный и самодостаточный человек не бежит в «наливайку». А люди пьют эту, извинение за выражение, шнягу из-за того, что им нечем заняться. И самое интересное, что они могут себе позволить это пиво за 99,99».

И как резюме:

«Закроются «наливайки», откроются «разливайки». Это вечная игра в кошки-мышки, из которой уже не первый раз такие заведения выходили победителями. При этом легальным способом».

Кстати, по данным «Байкал-Daily», особо остро проблема таких псевдокафе стоит в Чите.

законы алкоголизм Госдума

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