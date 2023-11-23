23 ноября

22 ноября

Популярное

Забайкалью увеличат дотации на 4,1 миллиарда рублей

Забайкалью увеличат дотации на 4,1 миллиарда рублей
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Такую федеральную поддержку регион получит впервые

Объём дотаций Забайкальскому краю в 2024 году впервые будет увеличен сразу на 4,1 миллиарда рублей. 23 ноября на заседании комитета по бюджетной и налоговой политике законодательного собрания региона об этом заявила глава краевого Минфина Вера Антропова.

Она уточнила, что за последние несколько лет такое существенно увеличение дотаций произошло впервые.
- Это основные дотации, которые субъект получает из федерального бюджета. В 2024 году с учётом решения, принятого Госдумой России при рассмотрении проекта федерального бюджета, сумма дотации краю составит 19 миллиардов рублей, - пояснила министр. - Благодаря данному решению, в следующем году мы сможем профинансировать все расходы, запланированные в рамках закона «О дальнейшем росте заработной платы в Забайкальском крае.

В Минфине также уточнили, что это позволит увеличить зарплату неквалифицированным работникам с 1 января 2024 года на 8,5%, на 16,6 % - учителям и на 5 % - прочим категориям, оклады «указным» категориям работников бюджетной сферы с 1 февраля на 3%, остальным квалифицированным сотрудникам с 1 июня на 4,5%.

Как напомнили в пресс-службе правительства Забайкалья, ранее в крае был принят закон о поэтапном повышении заработной платы работникам бюджетной сферы. Согласно закону, зарплаты бюджетников были повышены в этом году два раза: в июле и ноябре. Ещё одно повышение произойдёт с 1 января 2024 года. На реализацию данных целей дополнительно предусмотрено порядка 10 миллиардов рублей.
Забайкальский край дотации

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Забайкалью увеличат дотации на 4,1 миллиарда рублей
Забайкалью увеличат дотации на 4,1 миллиарда рублей
Власть, 23.11.2023
Такую федеральную поддержку регион получит впервые
Жительница Бурятии открыла ателье по соцконтракту и помогает СВО
Жительница Бурятии открыла ателье по соцконтракту и помогает СВО
Власть, 23.11.2023
Организация самозанятости и индивидуальной предпринимательской деятельности остаётся в Бурятии самым востребованным направлением соцконтракта в рамках нацпроекта «Демография»
Бурятия представила Книгу достижений республики
Бурятия представила Книгу достижений республики
Власть, 23.11.2023
Она демонстрируется на международной выставке-форуме «Россия»
Горсовет Улан-Удэ принял участие в «Разговорах о важном для взрослых»
Горсовет Улан-Удэ принял участие в «Разговорах о важном для взрослых»
Власть, 22.11.2023
Делегация Бурятии работала на семинаре в Москве
Главу села в Забайкалье уволили за кумовство
Главу села в Забайкалье уволили за кумовство
Власть, 22.11.2023
Она устроила на работу внука-студента и врала, что он работает
В Забайкалье назначили заместителя министра строительства
В Забайкалье назначили заместителя министра строительства
Власть, 21.11.2023
Главным архитектором края стала Виктория Якимова
9 посёлков Бурятии попали в перечень территорий северного завоза
9 посёлков Бурятии попали в перечень территорий северного завоза
Власть, 21.11.2023
Правительство утвердило перечень территорий северного завоза для их обеспечения жизненно важными товарами
Главу села в Мухоршибирском районе Бурятии назначили по конкурсу
Главу села в Мухоршибирском районе Бурятии назначили по конкурсу
Власть, 21.11.2023
Владимир Цырендашиев возглавил поселение Хошун-Узурское
14 тысяч семей Бурятии получили президентскую выплату при рождении первенца
14 тысяч семей Бурятии получили президентскую выплату при рождении первенца
Власть, 21.11.2023
Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Демография»
Полпред президента в ДФО посещает Забайкалье
Полпред президента в ДФО посещает Забайкалье
Власть, 21.11.2023
Вице-премьер побывает в Чите и Забайкальске

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^