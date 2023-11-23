Забайкалью увеличат дотации на 4,1 миллиарда рублей

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Такую федеральную поддержку регион получит впервые



Объём дотаций Забайкальскому краю в 2024 году впервые будет увеличен сразу на 4,1 миллиарда рублей. 23 ноября на заседании комитета по бюджетной и налоговой политике законодательного собрания региона об этом заявила глава краевого Минфина Вера Антропова.



Она уточнила, что за последние несколько лет такое существенно увеличение дотаций произошло впервые.

- Это основные дотации, которые субъект получает из федерального бюджета. В 2024 году с учётом решения, принятого Госдумой России при рассмотрении проекта федерального бюджета, сумма дотации краю составит 19 миллиардов рублей, - пояснила министр. - Благодаря данному решению, в следующем году мы сможем профинансировать все расходы, запланированные в рамках закона «О дальнейшем росте заработной платы в Забайкальском крае.



В Минфине также уточнили, что это позволит увеличить зарплату неквалифицированным работникам с 1 января 2024 года на 8,5%, на 16,6 % - учителям и на 5 % - прочим категориям, оклады «указным» категориям работников бюджетной сферы с 1 февраля на 3%, остальным квалифицированным сотрудникам с 1 июня на 4,5%.



Как напомнили в пресс-службе правительства Забайкалья, ранее в крае был принят закон о поэтапном повышении заработной платы работникам бюджетной сферы. Согласно закону, зарплаты бюджетников были повышены в этом году два раза: в июле и ноябре. Ещё одно повышение произойдёт с 1 января 2024 года. На реализацию данных целей дополнительно предусмотрено порядка 10 миллиардов рублей.

