На севере Бурятии выбрали председателя обновлённого горсовета



В прошлое воскресенье, 12 ноября, в Северобайкальске состоялись выборы депутатов городского совета. Голосование продолжалось до 20:00 на нескольких округах – двух четырёхмандатных, одном – пяти- и одном – двухмандатном.



Итого в новый состав горсовета Итого в новый состав горсовета вошли 15 человек, набравшие наибольшее число голосов. Претендовали на депутатские кресла почти три десятка. Явка на выборах составила 19,1%.



А накануне новоиспечённые народные избранники собрались на свою первую сессию, на которой получили удостоверения и определились с председателем. Им стал Евгений Бутаков, а его замом – Алексей Цыбульский, сообщает «Северобайкальск-инфо.24/7».



Осенью город неожиданно остался без депутатов. Они решили самораспуститься на внеочередной сессии в середине сентября. Полномочия горсовета признали прекращёнными – после того, как его экс-глава Андрей Невьянцев расстался со своим креслом, там осталось всего девять человек. А работать таким составом по закону нельзя.



Невьянцев ушёл в Народный Хурал – в единый день голосования он одержал победу на выборах на 33-м одномандатном округе. Дату выборов горсовета определил территориальный избирком. Без депутатов северобайкальцы жили почти два месяца.