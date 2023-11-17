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На севере Бурятии выбрали председателя обновлённого горсовета

На севере Бурятии выбрали председателя обновлённого горсовета
Власть,  Фото:«Северобайкальск-инфо.24/7»
Депутаты в Северобайкальске собрались на свою первую сессию

В прошлое воскресенье, 12 ноября, в Северобайкальске состоялись выборы депутатов городского совета. Голосование продолжалось до 20:00 на нескольких округах – двух четырёхмандатных, одном – пяти- и одном – двухмандатном.

Итого в новый состав горсовета вошли 15 человек, набравшие наибольшее число голосов. Претендовали на депутатские кресла почти три десятка. Явка на выборах составила 19,1%.

А накануне новоиспечённые народные избранники собрались на свою первую сессию, на которой получили удостоверения и определились с председателем. Им стал Евгений Бутаков, а его замом – Алексей Цыбульский, сообщает «Северобайкальск-инфо.24/7».

Осенью город неожиданно остался без депутатов. Они решили самораспуститься на внеочередной сессии в середине сентября. Полномочия горсовета признали прекращёнными – после того, как его экс-глава Андрей Невьянцев расстался со своим креслом, там осталось всего девять человек. А работать таким составом по закону нельзя.

Невьянцев ушёл в Народный Хурал – в единый день голосования он одержал победу на выборах на 33-м одномандатном округе. Дату выборов горсовета определил территориальный избирком. Без депутатов северобайкальцы жили почти два месяца.
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