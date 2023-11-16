Депутаты горсовета Улан-Удэ встретились с жителями СНТ «Цагатуй»

Им предстоит детально разобраться в вопросе с узаконением земель



15 ноября состоялось выездное заседание комитета по градостроительной политике горсовета Улан-Удэ. Депутаты совместно с представителями администрации города – руководителями комитетов по архитектуре и имуществу – выехали в СНТ «Цагатуй», что на Левом берегу, чтобы разобраться в вопросе с узаконением земель.



Как сообщили в пресс-службе Улан-Удэнского городского совета депутатов, жители СНТ не могут несколько лет узаконить земли, их участки попадают в приаэродромную территорию.



- Жители СНТ написали обращение в Улан-Удэнский городской совет депутатов с просьбой рассмотреть их вопрос по узаконению участков. Мы обсудили с коллегами и приняли решение выехать на место, встретиться с жителями и все проговорить, - пояснил председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.



После того как границы санитарной зоны изменили, жители начали собирать документы на оформление земель, но в 2019 году Росавиация утвердила приказ о приаэродромных территориях аэропорта, куда попали 37 участков СНТ «Цагатуй».



Согласно приказу и Воздушному кодексу РФ на таких участках запрещено строить жилые дома и социальные объекты. Согласно кодексу, все объекты недвижимости, попавшие в эту зону, нарушают требования безопасности полётов.



Если бы участки в СНТ использовались только под садоводческую деятельность, то вопросов бы не было, но люди живут здесь круглый год на протяжении более 25 лет.



Как пояснил председатель комитета по градостроительной политике горсовета Улан-Удэ Василий Цыремпилов, сейчас депутатам предстоит изучить проект межевания и поднять документы по СНТ за предыдущие года, чтобы детально разобраться в ситуации.



- Мы соберём рабочую группу, куда войдут специалисты архитектурного и имущественного комитетов администрации города. Работать начнём со следующего понедельника совместно с жителями, - добавил Василий Цыремпилов.



