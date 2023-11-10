Вместе с ним донорами решили стать 13 сотрудников
Судебные приставы Бурятии поддержали всероссийский марафон в поддержку донорства костного мозга «#ДавайВступай!». С начала марафона 14 сотрудников сдали кровь на Бурятской республиканской станции переливания крови на типирование для вступления в федеральный регистр доноров костного мозга. Среди них главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.
- Практически каждый житель Бурятии может спасти чью-то жизнь. Чем больше потенциальных доноров, тем больше шансов на выздоровление у людей, страдающих онкологическими и гематологическими заболеваниями, - говорит подчеркнул Пётр Ертанов.
Старт всероссийскому марафону был дан 1 сентября в Улан-Удэ. По задумке организаторов, до 10 ноября участники проекта должны преодолеть 24 000 километров по 72 городам России.
Главный судебный пристав Бурятии вступил в регистр доноров костного мозга
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Вместе с ним донорами решили стать 13 сотрудников
Агрессивных будут усыплять
Её дату пока не называют
Она заработает со следующего года
Изменения внесут в Налоговый кодекс РФ
Расходы сформированы на основе 4 муниципальных программ
Не все коммерсанты застраховали своё имущество
Приюты получат право пожизненно содержать бездомных собак за счет внебюджетных средств
Иск подала прокуратура
Решается вопрос о предоставлении бесплатного проезда бойцам спецоперации к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно
На кресла в горсовете Северобайкальска претендуют 28 человек
Структуру возглавил полковник Владимир Матвеев
Республика продолжает восстановление инфраструктуры Старобешевского района
Он уроженец Кижинги
Заседание проходит в Хабаровске