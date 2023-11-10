10 ноября

09 ноября

Популярное

Главный судебный пристав Бурятии вступил в регистр доноров костного мозга

Главный судебный пристав Бурятии вступил в регистр доноров костного мозга
Власть,  Фото:УФССП по РБ
Вместе с ним донорами решили стать 13 сотрудников

Судебные приставы Бурятии поддержали всероссийский марафон в поддержку донорства костного мозга «#ДавайВступай!». С начала марафона 14 сотрудников сдали кровь на Бурятской республиканской станции переливания крови на типирование для вступления в федеральный регистр доноров костного мозга. Среди них главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.

- Практически каждый житель Бурятии может спасти чью-то жизнь. Чем больше потенциальных доноров, тем больше шансов на выздоровление у людей, страдающих онкологическими и гематологическими заболеваниями, - говорит подчеркнул Пётр Ертанов.

Старт всероссийскому марафону был дан 1 сентября в Улан-Удэ. По задумке организаторов, до 10 ноября участники проекта должны преодолеть 24 000 километров по 72 городам России.

судебные приставы донорство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Главный судебный пристав Бурятии вступил в регистр доноров костного мозга
Главный судебный пристав Бурятии вступил в регистр доноров костного мозга
Власть, 10.11.2023
Вместе с ним донорами решили стать 13 сотрудников
Региональные гранты и премии освободили от НДФЛ
Региональные гранты и премии освободили от НДФЛ
Власть, 09.11.2023
Изменения внесут в Налоговый кодекс РФ
В горсовете Улан-Удэ рассматривают проект бюджета на «социалку»
В горсовете Улан-Удэ рассматривают проект бюджета на «социалку»
Власть, 09.11.2023
Расходы сформированы на основе 4 муниципальных программ
В Бурятии примут новый закон о бродячих собаках
В Бурятии примут новый закон о бродячих собаках
Власть, 09.11.2023
Приюты получат право пожизненно содержать бездомных собак за счет внебюджетных средств
Прорабатываются законодательные инициативы по поддержке участников СВО и их семей
Прорабатываются законодательные инициативы по поддержке участников СВО и их семей
Власть, 09.11.2023
Решается вопрос о предоставлении бесплатного проезда бойцам спецоперации к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно
На севере Бурятии вместо самораспустившихся депутатов выберут новых
На севере Бурятии вместо самораспустившихся депутатов выберут новых
Власть, 09.11.2023
На кресла в горсовете Северобайкальска претендуют 28 человек
В Туве сменился руководитель местного пограничного управления ФСБ
В Туве сменился руководитель местного пограничного управления ФСБ
Власть, 08.11.2023
Структуру возглавил полковник Владимир Матвеев
В 2024 году Бурятия отремонтирует 8 участков дорог в ДНР
В 2024 году Бурятия отремонтирует 8 участков дорог в ДНР
Власть, 08.11.2023
Республика продолжает восстановление инфраструктуры Старобешевского района

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^