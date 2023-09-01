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В Улан-Удэ стартовал всероссийский марафон донорства костного мозга

В Улан-Удэ стартовал всероссийский марафон донорства костного мозга
Общество, 
В Бурятию прибыл aмбaccaдop донорства костного мозга Артём Aлиcкepoв

Всероссийский марафон донорства костного мозга «ДавайВступай» начался со столицы Бурятии. Мероприятие стартовало в семь часов утра 1 сентября.

Организаторы марафона - федеральное медико-биологическое агентство, администратор федерального регистра доноров костного мозга – Кировский НИИ гематологии и переливания крови и благотворительный фонд поддержки развития донорства костного мозга «Вторая Жизнь». Основатель этого фонда – спортсмен Артём Алискеров, рекордсмен Книги рекордов России, aмбaccaдop донорства костного мозга, прибыл в Улан-Удэ.

- Артём Алискеров перенёс лейкоз (рак крови) и 31 курс химиотерапии. Молодой человек, будучи инвалидом 1 группы, активно пропагандирует донорство костного мозга, преодолевая себя и достигая вершин. Сегодня он являет собой пример силы духа, мужества и той сердечной теплоты, которая сподвигла стать его примером для всех нас, - рассказали о нём в министерстве здравоохранения Бурятии.

 
Цель марафона - привлечь в программу донорства людeй, в том числе c редким генотипом.

По словам министра здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой, в республике растёт число доноров костного мозга – в прошлом году было 400, а на сегодня уже 836 доноров костного мозга.

Донорский марафон продлится 71 день, пройдёт последовательно в 72 городах России и завершится 10 ноября в Архангельске.

Справка:

Чтобы стать донором костного мозга, необходимо подать заявление на портале госуслуг о вступлении в федеральный регистр доноров костного мозга и/или обратиться в рекрутинговый центр - Бурятскую республиканскую станцию переливания крови. Нужно будет заполнить анкету-соглашение о вступлении в регистр и сдать 3 мл крови из вены для типирования.

Адрес: Улан-Удэ ул. Пирогова, д.7а. Телефоны для справок: 8(3012) 43-72-34, 43-68-21
донорство медицинская помощь

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