30 октября

29 октября

Популярное

«США действуют по плану Гитлера»: Глава Бурятии сделал заявление об Америке

«США действуют по плану Гитлера»: Глава Бурятии сделал заявление об Америке
Власть, 
Алексей Цыденов рассказал о роли Штатов в Великой Отечественной войне

Накануне Дня памяти жертв политических репрессий глава Бурятии Алексей Цыденов опубликовал в своём telegram-канале видео, содержащее отрывок из речи Иосифа Сталина. Это его обращение к советскому народу от 9 мая 1945 года по поводу окончания Великой Отечественной войны. В нём есть, в частности, такие слова:

«Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и мира между народами. Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он прямо заявил: «Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться». Это было три года назад. Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено было сбыться – ход войны развеял их в прах. На деле получилось нечто прямо противоположное тому, о чём бредили гитлеровцы. Германия разбита наголову. Германские войска капитулируют. Советский Союз торжествует Победу, хотя он и не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию». 

Цыденов призвал подписчиков обратить внимание на обращение генералиссимуса.

- Становится понятно, что США в настоящее время действуют по плану Гитлера. А может, и Гитлеру это они планы писали, – заявил руководитель региона. – Как говорил император российский Александр III: «Во всём свете у нас только два верных союзника – наша армия и флот. Все остальные при первой возможности сами ополчатся против нас». Так и живём. Всё только в наших руках!

Ранее Цыденов прокомментировал высказывание бывшего посла Израиля в России Аркадия Мильмана. Последний, говоря о палестино-израильском конфликте, в интервью украинской журналистке и телеведущей сравнил палестинцев с бурятами, причём в оскорбительном ключе. Глава Бурятии на это предложил не судить обо всём еврейском народе «по одному больному человеку» и отметил, что Мильмана надо отправить на принудительное лечение.


глава Бурятии Цыденов США

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«США действуют по плану Гитлера»: Глава Бурятии сделал заявление об Америке
«США действуют по плану Гитлера»: Глава Бурятии сделал заявление об Америке
Власть, 30.10.2023
Алексей Цыденов рассказал о роли Штатов в Великой Отечественной войне
Мэр Улан-Удэ: «Более тысячи организаций приняли участие в уборке города»
Мэр Улан-Удэ: «Более тысячи организаций приняли участие в уборке города»
Власть, 30.10.2023
Игорь Шутенков рассказал о месячнике чистоты
В Забайкалье уволился министр ЖКХ и энергетики края
В Забайкалье уволился министр ЖКХ и энергетики края
Власть, 27.10.2023
Он освобождён от замещаемой должности по собственной инициативе
Премьеры России и Монголии провели встречу в Бишкеке
Премьеры России и Монголии провели встречу в Бишкеке
Власть, 27.10.2023
Стороны подтвердили активизацию сотрудничества между странами
Мэрия Ангарска выплатит 50 тысяч за нападение бродячей собаки на ребёнка
Мэрия Ангарска выплатит 50 тысяч за нападение бродячей собаки на ребёнка
Власть, 27.10.2023
Мать мальчика обратилась за помощью в прокуратуру
В 2024 году депутаты горсовета Улан-Удэ выполнят 346 наказов
В 2024 году депутаты горсовета Улан-Удэ выполнят 346 наказов
Власть, 26.10.2023
На октябрьской сессии депутаты единогласно одобрили решение
В Улан-Удэ вновь оштрафовали комитет городского хозяйства
В Улан-Удэ вновь оштрафовали комитет городского хозяйства
Власть, 26.10.2023
На этот раз после проверки прокуратуры Железнодорожного района
В Бурятии новоиспечённый глава района официально вступил в должность
В Бурятии новоиспечённый глава района официально вступил в должность
Власть, 26.10.2023
Владимир Молчанов присягнул на верность муниципалитету

В Бурятии на комиссии разбирали застройщиков долгостроев
В Бурятии на комиссии разбирали застройщиков долгостроев
Власть, 25.10.2023
Некоторые из них могут сдать до конца этого года
В Иркутске одобрили строительство военного госпиталя
В Иркутске одобрили строительство военного госпиталя
Власть, 25.10.2023
Передачу участка поддержали депутаты думы города
Глава Бурятии: Пункт пропуска Алтанбулаг должен стать круглосуточным
Глава Бурятии: Пункт пропуска Алтанбулаг должен стать круглосуточным
Власть, 25.10.2023

Алексей Цыденов обсудил проблему в Монголии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^