«США действуют по плану Гитлера»: Глава Бурятии сделал заявление об Америке











Ранее Цыденов прокомментировал высказывание бывшего посла Израиля в России Аркадия Мильмана. Последний, говоря о палестино-израильском конфликте, в интервью украинской журналистке и телеведущей сравнил палестинцев с бурятами, причём в оскорбительном ключе. Глава Бурятии на это предложил не судить обо всём еврейском народе «по одному больному человеку» и отметил, что Мильмана надо отправить на принудительное лечение.

Накануне Дня памяти жертв политических репрессий глава Бурятии Алексей Цыденов опубликовал в своём telegram-канале видео, содержащее отрывок из речи Иосифа Сталина. Это его обращение к советскому народу от 9 мая 1945 года по поводу окончания Великой Отечественной войны. В нём есть, в частности, такие слова:«Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и мира между народами. Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он прямо заявил: «Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться». Это было три года назад. Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено было сбыться – ход войны развеял их в прах. На деле получилось нечто прямо противоположное тому, о чём бредили гитлеровцы. Германия разбита наголову. Германские войска капитулируют. Советский Союз торжествует Победу, хотя он и не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию».Цыденов призвал подписчиков обратить внимание на обращение генералиссимуса.- Становится понятно, что США в настоящее время действуют по плану Гитлера. А может, и Гитлеру это они планы писали, – заявил руководитель региона. – Как говорил император российский Александр III: «Во всём свете у нас только два верных союзника – наша армия и флот. Все остальные при первой возможности сами ополчатся против нас». Так и живём. Всё только в наших руках!