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Экс-министр экономики Бурятии назначен на новую высокую должность

Экс-министр экономики Бурятии назначен на новую высокую должность
Власть,  Фото:телеграм-канал Бардалеева

Он отправится в Москву 

Александр Бардалеев вступил в должность заместителя губернатора Забайкальского края - руководителя представительства правительства Забайкальского края при правительстве Российской Федерации. Распоряжение об этом подписал 23 октября глава региона Александр Осипов, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», 16 октября Бардалеев покинул пост зампреда правительства Забайкалья - министра экономического развития по собственному желанию.

В отставке чиновник пробыл всего неделю. И вновь получил от забайкальского губернатора статус вице-премьера. В этой должности Бардалев продолжит в Москве курировать мастер-планы развития городов Забайкалья и отдельные вопросы экономического развития региона, инвестиционные проекты, финансирование национальных проектов, государственных программ.

Министром экономики Забайкальского края Бардалеев проработал четыре года. А до прихода в правительство Забайкалья трудился министром экономики Бурятии.

Выходец из банковской сферы Александр Бардалеев возглавил министерство экономики Бурятии в 2017 году. Пост он занимал полтора года, уволившись летом 2019-го. После этого и переехал в Читу, возглавив краевое министерство экономики. 

Забайкальский край назначения правительство России

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