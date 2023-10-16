Восстановленная после размыва дамба в Бурятии пройдёт экспертизу

Её осмотрели зам генпрокурора РФ и глава республики
Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин, глава Бурятии Алексей Цыденов и прокурор республики Михаил Филичев посетили 12 октября дамбу в Северо-Байкальском районе Бурятии.
Как сообщает пресс-служба правительства РБ, гидротехническое сооружение было восстановлено после размыва в результате резкого подъёма уровня воды в реке Холодная после продолжительных осадков. Из-за размыва дамбы было повреждено железнодорожное полотно на 1102 километре Байкало-Амурской магистрали. Режим ЧС регионального характера был введён 20 августа и снят 2 октября в связи с восстановлением железнодорожного полотна и сопряжённой инфраструктуры.
Дмитрий Демешин положительно оценил работу, проделанную для ликвидации ЧС.
- Мы посетили место, где в августе проблемы поставили под угрозу жизни людей, которые проживают в населённых пунктах. Это было ЧП федерального масштаба, потому что у нас БАМ встал на несколько дней. Мы действительно наглядно убедились, что усилия и муниципальной, и региональной власти, и оперативного штаба, который возглавил глава республики, дали свои результаты. И сегодня мы стоим на дамбе, которая надёжно защитила людей. Однако, задачи, которые стоят перед прокурорами, шире. Во-первых, нужно привести эту дамбу в правовое поле. Мы сегодня убедились, что пока сооружение не прошло экспертизу, и экспертного заключения о том, насколько она сможет защитить железную дорогу и населённые пункты, нет. Это одна из задач, - отметил заместитель генпрокурора России.
Второй задачей Дмитрий Демешин обозначил организацию системы оповещения и усиление работы с людьми, чтобы они знали, как спасаться в случае ЧС.
- Возбуждено административное дело в отношении главы Северо-Байкальского района по причине того, что не предусмотрено надлежащей системы оповещения граждан. Паводок не дошёл до населённых пунктов, но такие риски были. Также работа с людьми, чтобы они знали, каким образом спасаться, если произойдёт чрезвычайная ситуация, проводится недостаточно. Это, конечно, то целеуказание, которое главы муниципальных образований вместе со структурами МЧС под надзором прокурора будут реализовывать зимой, готовя и население, и территорию к паводкам следующего года, - сообщил заместитель генпрокурора России.
Кроме того, на всех уровнях власти будут проводиться работы по урегулированию противоречий в нормативно-правовых актах, которые возникли при организации отсыпки дамбы. Такая же ситуация сложилась с разработкой карьера, необходимого для ремонта дамбы, поскольку он находится в центральной экологической зоне Байкала.
- У нас в центральной экологической зоне много вопросов, не имеющих чёткого нормативного урегулирования. Есть различные законодательные нормы в разных законах, которые между собой вступают в противоречие. Чтобы все эти противоречия снять, сейчас ведётся работа над совершенствованием закона «Об охране озера Байкал». И здесь такая ситуация сложилась с карьером: есть противоречие различных норм, которые не позволили в своё время произвести ремонт этой дамбы. Но уже сегодня разработан проект новой дамбы, мы ведём работу по оформлению карьера. Надеемся, что эта работа завершится постановкой этого карьера на баланс, - пояснил глава Бурятии.
В связи с тем, что требуется совершенствование законодательства в сфере регулирования деятельности на байкальских территориях, 15 октября в Улан-Удэ состоялось совещание по законодательному обеспечению социально-экономического развития центральной экологической зоны в увязке со всеми природоохранными мероприятиями и с приоритетом защиты озера Байкал.
Восстановленная после размыва дамба в Бурятии пройдёт экспертизу
Власть, Фото:
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