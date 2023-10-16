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Сенатор от Бурятии получил высокую должность в Совфеде

Сенатор от Бурятии получил высокую должность в Совфеде
Власть, 
Александр Варфоломеев стал зампредседателя одного из комитетов

На первой сессии обновлённого Народного Хурала Бурятии депутаты определились, кто будет представлять законодательный орган республики в Совете Федерации в ближайшие пять лет. Сенатором от законодательной власти избрали Александра Варфоломеева. Этими полномочиями его наделили уже в третий раз.

Утвердили кандидатуру в ходе тайного голосования. «За» оказались 63 парламентария из 64, присутствовавших на пленарном заседании.

По закону, после этого депутатские полномочия избранного члена Совфеда требовалось досрочно прекратить и вывести его из состава комитета НХ по госустройству. Вопрос вынесли на обсуждение, и народные избранники одобрили исключение сенатора из НХ.

А на минувшей неделе стало известно, что Александр Варфоломеев получил высокую должность в верхней палате российского парламента. Он вновь стал заместителем председателя комитета палаты регионов по социальной политике. Такое решение члены комитета приняли на очередном заседании. А его глава Елена Перминова поздравила новоиспечённого зама.

- Получить назначение на должность первого заместителя повторно – это оценка вашего труда коллегами, – цитирует Перминову «Парламентская газета».

В Хурале Варфоломееву уже нашли замену – в конце сентября избирком республики принял постановление о передаче вакантного мандата следующему в партсписке «Единой России». Это тоже Александр Варфоломеев – тёзка члена Совфеда. Правда, отчество у него другое – Михайлович, а не Георгиевич.

Ещё одного сенатора делегирует в СФ туда глава Бурятии. Осенью 2022-го им вновь стал Вячеслав Наговицын, который будет заседать в верхней палате российского парламента до 2027 года.
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