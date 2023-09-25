Обновлённый Народный Хурал назначил сенатора от Бурятии





Ещё одного члена Совфеда делегирует туда глава Бурятии. Осенью 2022-го им стал Вячеслав Наговицын, который будет заседать в верхней палате российского парламента до 2027 года.

25 сентября обновлённый Народный Хурал собрался на свою первую сессию. Под конец пленарного заседания депутаты решили, кто будет представлять законодательный орган республики в Совете Федерации в ближайшие пять лет. Сенатором от законодательной власти вновь стал Александр Варфоломеев. Этими полномочиями его наделили уже в третий раз.Утвердили кандидатуру Варфоломеева в ходе тайного голосования. «За» оказались 63 парламентария из 64.По закону, после избрания сенатором депутатские полномочия избранного члена Совфеда требовалось досрочно прекратить и вывести его из состава комитета по госустройству. Вопрос вынесли на голосование, и народные избранники одобрили исключение новоиспечённого сенатора из НХ.