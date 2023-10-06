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В Бурятии главы муниципальных образования получили прокурорские представления.

В Бурятии главы муниципальных образования получили прокурорские представления.
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Должностные лица привлечены к ответственности

Прокуратурой Кабанского района установлено, что должностные лица администраций муниципальных образований «Бабушкинское» и «Танхойское» не направили в администрацию главы республики и правительства Бурятии сведения о принятых нормативных актах для включения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

Главы муниципальных образования получили прокурорские представления.

Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ «Непредставление в государственный орган сведений, представление которых предусмотрено законом», сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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