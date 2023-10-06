В Бурятии главы муниципальных образования получили прокурорские представления.

Должностные лица привлечены к ответственности



Прокуратурой Кабанского района установлено, что должностные лица администраций муниципальных образований «Бабушкинское» и «Танхойское» не направили в администрацию главы республики и правительства Бурятии сведения о принятых нормативных актах для включения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.



Главы муниципальных образования получили прокурорские представления.



Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ «Непредставление в государственный орган сведений, представление которых предусмотрено законом», сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

