Регистрация для участия в предстоящих выборах подходит к концу
Народный Хурал Бурятии, состоящий из 66 депутатов – 33 «списочников» и 33 одномандатников – скоро ждёт обновление. Выборы состоятся в единый день голосования – второе воскресенье первого осеннего месяца, то есть 10 сентября.
Всего на кресла в республиканском парламенте претендуют 519 человек, то есть почти по десять на место. За мандаты поборются представители пяти политических партий – КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди».
Регистрация кандидатов завершится в эту пятницу, 4 августа. Отслеживающие её общественники и политические деятели пока не зафиксировали никаких нарушений.
- Отдельные обращения поступают и рассматриваются в установленном законом порядке. Сегодня всё идёт в режиме легитимного избирательного процесса, – рассказал председатель республиканского избиркома Александр Акчурин.
В начале июня республиканский парламент собрался на внеочередную сессию, на которой дату голосования утвердили официально – согласно статье № 86 Конституции Бурятии. Нынешний состав Хурала избрали 9 сентября 2018-го и срок его полномочий истекает через пять лет.
Согласно пункту 7 статьи 10 федерального закона № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года, решение о назначении выборов в заксобрание региона обязаны принять не ранее, чем за 100 и не позднее, чем 90 дней до даты голосования.
Следовательно, хуральские выборы должны были назначить не ранее 1-го и не позднее 11-го июня 2023 года. «За» единогласно проголосовал все 57 действующих народных избранников, присутствовавших на той сессии.
В Бурятии депутатами Народного Хурала хотят стать 519 человек
Власть, Фото:
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