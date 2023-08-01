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Сменился Бурятский транспортный прокурор

Сменился Бурятский транспортный прокурор
Власть,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Новый руководитель транспортной прокуратуры родом из Иркутска

Назначен Бурятский транспортный прокурор. Приказом Генерального прокурора РФ на должность назначен Александр Бонеев, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Александр Бонеев ранее занимал должность Осетровского транспортного прокурора (Усть-Кут, Иркутская область)

Он родился в Иркутске в 1985 году. Окончил Иркутский государственный университет.

Служит в органах прокуратуры с 2008 года. Занимал должности помощника прокурора Ленинского района Иркутска, следователя, старшего следователя следственного отдела по Ленинскому району Иркутска следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ, помощника прокурора города Усолье-Сибирское, заместителя Бурятского транспортного прокурора.

Сегодня, 1 августа Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Авдеев представил его коллективу Бурятской транспортной прокуратуры, мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову, а также руководителям поднадзорных правоохранительных органов и органов государственной власти Бурятии.


Состоялись рабочие встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, председателем Верховного суда республики Альбиной Кирилловой.

Кроме того, вместе с новоиспечённым транспортным прокурором Денис Авдеев осмотрел строительство и выполнение работ по реконструкции аэровокзального комплекса Улан-Удэ.



Прежним Бурятским транспортным прокурором был Андрей Аштуев. Он был назначен три года назад, в августе 2020-го. Куда переведён Аштуев, пока не сообщалось. 

Справка:

Бурятская транспортная прокуратура занимается надзором за исполнением законов в сфере деятельности железнодорожного, воздушного и внутреннего водного транспорта. Входит в состав Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, аппарат которой находится в Иркутске.

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