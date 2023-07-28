Они привлечены к административной ответственности
Прокурорская проверка установила, что администрации сельских поселений «Уакитское» и «Усть-Джилиндинское» в Баунтовском районе Бурятии нарушили закон о ведении регистра муниципальных нормативных правовых актов.
- Установлено, что администрациями своевременно не направлены принятые правовые акты в орган государственной власти республики для включения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов. Главы этих муниципальных образований привлечены к административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ «Непредставление сведений в государственный орган сведений, представление которых предусмотрено законом». Им объявлены предупреждения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии объявили предупреждения двум сельским главам
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