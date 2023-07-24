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В Бурятию впервые приедет Михаил Мишустин

В Бурятию впервые приедет Михаил Мишустин
Власть, 
Премьер-министр страны посетит два крупных республиканских предприятия

В этот вторник, 25 июля, в Бурятию прибудет председатель правительства РФ Михаил Мишустин. О его предстоящем визите рассказали в правительстве республики.

Премьер-министр страны отправляется в рабочую поездку по Дальнему Востоку и Сибири, которая продлится четыре дня – с 24-го по 27-ое число. В понедельник он выступит на пленарной сессии форума «Развитие малых городов и исторических поселений» во Владивостоке и встретится с участниками образовательной программы «Архитекторы.рф» на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

В Бурятии Мишустин побывает на Улан-Удэнском авиазаводе и ЛВРЗ. В среду, 26-го, он приедет в Горно-Алтайск (республика Алтай), где проведёт совещание по развитию туризма и индустрии гостеприимства, а в четверг посетит Надеждинский металлургический завод имени Б. И. Колесникова и физкультурно-оздоровительный комплекс «Айка» в Норильске (Красноярский край).

Премьер-министр в рамках поездки встретится с главами всех четырёх регионов. Ранее руководитель Бурятии Алексей Цыденов анонсировал визит Михаила Мишустина в соцсетях. Из-за подготовки к нему Алексей Цыденов не смог присутствовать на 300-летнем юбилее Бичуры.

В Бурятии глава российского правительства ещё не был ни разу. В августе 2020-го он приезжал в ДФО и тогда за неделю объехал Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области.
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