Глава Бурятии анонсировал визит премьер-министра Мишустина









Совсем недавно, в марте этого года, в Улан-Удэ с рабочим визитом приезжал Совсем недавно, в марте этого года, в Улан-Удэ с рабочим визитом приезжал президент России Владимир Путин. Он посетил Улан-Удэнский авиазавод, где провёл совещание.





В Бурятии Мишустин ещё не был.



В августе 2020-го премьер-министр совершал рабочую поездку в ДФО. Тогда он в течение недели посетил сразу четыре региона – Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области.



Справка:



Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт с присвоением квалификации «инженер-системотехник». В 2003 году в Российской экономической академии имени Плеханова защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук. В 2010 году в Академии народного хозяйства при правительстве РФ защитил диссертацию на соискание степени доктора экономических наук.



В 1992–1998 годах работал на различных должностях в международном компьютерном клубе.



1998–1999 годы – заместитель руководителя Государственной налоговой службы России.



1999–2004 годы – заместитель министра Российской Федерации по налогам и сборам.



2004–2006 годы – руководитель федерального агентства кадастра объектов недвижимости.



2007–2008 годы – руководитель федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.



2008–2010 годы – президент группы компаний UFG («ОФГ Инвест»).



2010–2020 годы – руководитель Федеральной налоговой службы России.



В январе 2020 года указом президента назначен председателем правительства Российской Федерации.



Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что ожидается визит председателя правительства России Михаила Мишустина. Об этом он сообщил во время видеопоздравления жителям Бичуры, которые отмечают 300-летие со дня основания села.- Сегодня, конечно, хотел быть вместе с вами, даже планировал приехать к вам. Но мы готовимся к приезду председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина. К сожалению, у меня не получилось приехать, но я искренне вас поздравляю, - сказал Алексей Цыденов в видеопоздравлении.