Глава Бурятии анонсировал визит премьер-министра Мишустина

Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что ожидается визит председателя правительства России Михаила Мишустина. Об этом он сообщил во время видеопоздравления жителям Бичуры, которые отмечают 300-летие со дня основания села.
- Сегодня, конечно, хотел быть вместе с вами, даже планировал приехать к вам. Но мы готовимся к приезду председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина. К сожалению, у меня не получилось приехать, но я искренне вас поздравляю, - сказал Алексей Цыденов в видеопоздравлении.
Совсем недавно, в марте этого года, в Улан-Удэ с рабочим визитом приезжал президент России Владимир Путин. Он посетил Улан-Удэнский авиазавод, где провёл совещание.
В Бурятии Мишустин ещё не был.
В августе 2020-го премьер-министр совершал рабочую поездку в ДФО. Тогда он в течение недели посетил сразу четыре региона – Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области.
Справка:
Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт с присвоением квалификации «инженер-системотехник». В 2003 году в Российской экономической академии имени Плеханова защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук. В 2010 году в Академии народного хозяйства при правительстве РФ защитил диссертацию на соискание степени доктора экономических наук.
В 1992–1998 годах работал на различных должностях в международном компьютерном клубе.
1998–1999 годы – заместитель руководителя Государственной налоговой службы России.
1999–2004 годы – заместитель министра Российской Федерации по налогам и сборам.
2004–2006 годы – руководитель федерального агентства кадастра объектов недвижимости.
2007–2008 годы – руководитель федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
2008–2010 годы – президент группы компаний UFG («ОФГ Инвест»).
2010–2020 годы – руководитель Федеральной налоговой службы России.
В январе 2020 года указом президента назначен председателем правительства Российской Федерации.
В августе 2020-го премьер-министр совершал рабочую поездку в ДФО. Тогда он в течение недели посетил сразу четыре региона – Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области.
Справка:
Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт с присвоением квалификации «инженер-системотехник». В 2003 году в Российской экономической академии имени Плеханова защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук. В 2010 году в Академии народного хозяйства при правительстве РФ защитил диссертацию на соискание степени доктора экономических наук.
В 1992–1998 годах работал на различных должностях в международном компьютерном клубе.
1998–1999 годы – заместитель руководителя Государственной налоговой службы России.
1999–2004 годы – заместитель министра Российской Федерации по налогам и сборам.
2004–2006 годы – руководитель федерального агентства кадастра объектов недвижимости.
2007–2008 годы – руководитель федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
2008–2010 годы – президент группы компаний UFG («ОФГ Инвест»).
2010–2020 годы – руководитель Федеральной налоговой службы России.
В январе 2020 года указом президента назначен председателем правительства Российской Федерации.