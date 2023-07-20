В Госдуме обсудили законопроект о защите Байкала

Власть, Фото: Сергей Тарасенко

Участники круглого стола попросили как можно скорее принять поправки в закон о защите озера



18 июля в Госдуме прошёл круглый стол по законопроекту о защите Байкала, принятом в первом чтении. Участники круглого стола по сохранению Байкала и социально-экономическому развитию прилегающей территории попросили, как можно скорее принять поправки в закон об охране озера.



Обсуждение было бурным и длилось два часа. В нём участвовали представители федеральной власти, учёные, а также жители Бурятии. Замдиректора департамена ГО и ЧС, генерал-майор МЧС России Владислав Гадеев выступил в числе первых и поддержал законопроект.



- Есть паспорт безопасности, в котором прописаны все риски, в том числе селеопасные, в который входят эти районы. По проведению мероприятий по защитным сооружениям от селя – мы поддерживаем. Здесь государственная экспертиза устанавливает по уровню селезащитных сооружений, а также их наличия. МЧС готово подключиться к мероприятиям по рассмотрению данных документов. По законопроекту поддерживаем, каких-либо замечаний нет, - сказал Владислав Гадеев.



Замдиректора департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Антон Козлов обратил внимание на транспортную доступность, ведь на сегодня через озеро Байкал идёт одна федеральная дорога – Р-258. По его словам, поправки позволят решить проблему нехватки качественных дорог.



- Принципиально закон поддерживаем. У нас есть федеральная дорога Р-258, единственная дорога, которая связывает весь наш Дальний Восток с другой частью Российской Федерации. Отсутствие возможности проведения сплошной рубки в целях капитального ремонта этой дороги, искусственных дорожных сооружений создаёт стратегические риски транспортные для всего Дальнего Востока. То есть, если одно или два мостовых сооружения выйдут из строя, то транспортная связь будет нарушен, - пояснил Антон Козлов. - Нахождение этого объекта в перечне охраны ЮНЕСКО не должно ставить под угрозу транспортную доступность населения, более чем семи миллионов граждан Российской Федерации. Когда произошло наводнение в Иркутской области, в силу того, что у нас одна федеральная дорога, которая идёт вдоль Байкала, транспортная связь остановилась на месяц.



Учёный, академик Российской академии наук Арнольд Тулохонов призвал «заботиться о людях, а не о растениях». Из-за нынешних требований закона происходит отток населения с прибайкальских территорий.



- Сегодня с берегов Байкала стремительно убегает население, и чем ближе к Байкалу, тем быстрее. За 10 лет населения Прибайкалья сократилось на 10%. Каждый десятый убежал, потому что нельзя пасти коров, нельзя строить дороги и так далее. И моё глубокое убеждение, на Байкале надо беречь не деревья, а людей, отметил - Арнольд Тулохонов.



Общественница из Баргузинского района, которая собрала 19 тысяч подписей за поддержку поправок, Галина Арсеньева рассказал о проблеме изнутри. По её словам, на сегодня законами Байкалу только вредят.



- Мы сегодня в Усть-Баргузине проживаем, наш посёлок утопает в бытовых отходах. Мы сегодня законами не охраняем Байкал, а мы ему вредим. Потому что очистных нет. У нас рекультивация свалки прошла - у нас нет запасного участка для временного хранения тех отходов, которые не относятся к ТКО. Где всё находится? Мусор на берегу Байкала в окрестностях посёлка, всё замусорено. В Баргузине свалка «Соловей» стоит 20 лет, ЖБО валится на открытый лес. – сказала сельчанка. - Мы здесь не живём, а выживаем.



По её мнению, закон позволит жителям центральной экологической зоны оформить земельные участки в собственность, даст возможность построить очистные сооружения, позволит построить дороги, которые необходимы жителям региона.



Изменения прошли первое чтение и направлены на создание необходимой для местных жителей инфраструктуры.



11 июля законопроект был принят в первом чтении (из трёх необходимых). Документ предлагает внести поправки в законы «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе». Так, согласно тексту пояснительной записки, сплошные санитарные рубки леса на Байкальской природной территории будут разрешены до конца 2030 года по ряду оснований, в том числе при строительстве автодорог, селезащитных и других гидротехнических сооружений, противопожарных разрывов и др. Действующий же запрет препятствует развитию туристической, транспортной и коммунальной инфраструктуры, отмечают эксперты. То же строительство автодороги на посёлок Новый Уоян становится невозможным, и жители республики, чтобы попасть в Северо-Байкальский район, вынуждены лететь самолётом, либо поездом совершать огромный крюк через Иркутскую область.



Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее подчёркивал важность законопроекта для обеспечения высоких экологических требований для туризма.



- Туристы в основном едут на своих машинах, живут дикарями: естественные потребности – в кустах, мусор, кострища, ломаные кусты – дикий туризм приносит высокую антропогенную нагрузку на Байкал. Закон же позволяет создать качественную туристическую инфраструктуру в узколокализованных местах, которые были определены и законодательно закреплены ещё с 2007 года. Сейчас этот законопроект позволит создать условия, когда будет качественный, экологичный, чистый туризм, не допускающий загрязнения Байкала, не допускает неочищенных стоков и обеспечивает, в том числе, и обращение с отходами, - отмечал Алексей Цыденов.



