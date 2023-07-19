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Бывшего замглавы минстроя Бурятии обвинили в превышении полномочий

Бывшего замглавы минстроя Бурятии обвинили в превышении полномочий
Власть,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Уголовное дело связано с домами для детей-сирот

Бывший замминистра строительства Бурятии Александр Кочелев стал фигурантом уголовного дела. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщили в региональном следственном управлении.

По данным следствия, в 2014 году, когда Кочелев занимал пост заместителя министра, он возглавлял созданную в министерстве контрактную службу, которая занималась приёмкой товаров и услуг по госконтрактам. В мае того года он принял по актам приёма-передачи у застройщика 20 жилых помещений в построенном для сирот многоквартирном доме. При этом в квартирах были явные технические и эксплуатационные недостатки. Необходимых обследований и экспертизы чиновники не провели.

В последующем этот многоквартирный дом и квартиры в нём были признаны аварийными и непригодными для проживания. В итоге был причинён крупный ущерб бюджету и нарушены права сирот.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

Также в связи с этими нарушениями при строительстве в селе Баргузине, вводе в эксплуатацию и приёмке некачественного жилья, предназначенного для расселения детей-сирот, возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении бывшего главы сельского поселения «Баргузинское» и застройщика. Первый подозревается в превышении должностных полномочий, а второй – в мошенничестве.

По уголовным делам проводятся необходимые следственные действия. 
минстрой превышение должностных полномочий

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