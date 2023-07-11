Об этом стало известно вечером 11 июля
Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил уволить заместителя министра образования Батора Цыренжапова.
- Он был задержан правоохранительными органами за езду в наркотическом опьянении, - сообщила вечером 11 июля пресс-служба правительства республики.
Информация уточняется.
Справка:
Батор Цыренжапов родился 15 июля 1979 года. В 2003 году с отличием окончил Бурятский госуниверситет по специальности «Физика». Позже трудился доцентом кафедры физики ВСГУТУ.
Затем пришёл в министерство образования Бурятии, где работал в отделе контроля качества образования комитета по надзору и контролю в сфере образования. В 2013 году прошел повышение квалификации в РАНХиГС при президенте РФ по теме «Государственная политика в сфере противодействия коррупции». Позже возглавил комитет по надзору и контролю в сфере образования. В 2022 году был назначен врио заместителя министра образования – председателем комитета общего и дополнительного образования.
Глава Бурятии поручил уволить замминистра образования за «наркотическую» езду
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