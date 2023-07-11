11 июля

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Глава Бурятии поручил уволить замминистра образования за «наркотическую» езду

Глава Бурятии поручил уволить замминистра образования за «наркотическую» езду
Власть, 
Об этом стало известно вечером 11 июля

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил уволить заместителя министра образования Батора Цыренжапова.

- Он был задержан правоохранительными органами за езду в наркотическом опьянении, - сообщила вечером 11 июля пресс-служба правительства республики.

Информация уточняется.

Справка:

Батор Цыренжапов родился 15 июля 1979 года. В 2003 году с отличием окончил Бурятский госуниверситет по специальности «Физика». Позже трудился доцентом кафедры физики ВСГУТУ.

Затем пришёл в министерство образования Бурятии, где работал в отделе контроля качества образования комитета по надзору и контролю в сфере образования. В 2013 году прошел повышение квалификации в РАНХиГС при президенте РФ по теме «Государственная политика в сфере противодействия коррупции». Позже возглавил комитет по надзору и контролю в сфере образования. В 2022 году был назначен врио заместителя министра образования – председателем комитета общего и дополнительного образования.
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