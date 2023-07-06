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Депутаты горсовета Улан-Удэ встретились с жителями Тальцов и 107 квартала

Депутаты горсовета Улан-Удэ встретились с жителями Тальцов и 107 квартала
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Обсуждались «земельные» проблемы

Сегодня, 6 июля, депутаты горсовета Улан-Удэ провели выездное заседание и приём граждан, встретившись с жителями микрорайона Тальцы и 107 квартала.

Сперва депутаты посетили улицу Железнодорожная в отдалённом микрорайоне Тальцы. Там местные жители столкнулись с проблемой оформления в собственность земельных участков, на которых давно проживают. Поскольку часть земель находится в рекреационной зоне, там запрещено индивидуальное жилое строительство, и жителям отказывают в оформлении нужных им документов.

- Мы проживаем тут с 1994 года. Дом в нашей собственности, и мы решили узаконить землю. В этом деле нам стали отказывать. Мы решили обратиться в администрацию города, чтобы наш вопрос сдвинулся, - рассказала жительница.


Депутаты горсовета предложили свою помощь. Для этого статус земель необходимо будет переоформить с рекреационного на зону индивидуальной жилой застройки.

- Вопрос был взят под контроль. Связь с нашими избирателями установлена. Я думаю, что за какой-то период, пусть даже продолжительный, мы сможем решить этот вопрос, - заявил депутат округа Анатолий Перепелица.


В 107 микрорайоне в ДНТ «Алтан» образовалась другая «земельная» проблема. Местные жители непреднамеренно построили свои объекты за пределами установленных красных линий, которые обозначают границы территорий общего пользования. В их пределах запрещено любое размещение объектов капитального строительства.

Пока что горожане отделались только штрафами. Но в дальнейшем их может ждать вполне неприятный сценарий, вплоть до сноса жилых помещений.


Однако депутаты горсовета пошли им навстречу и обещали решить вопрос. В качестве исключения некоторым жителям разрешат оставить свои жилые строения у границ красной линии. Хотя по закону, жилое строение или дом должны стоять не менее чем на три метра от этих самых границ.

- Красная линия действительно есть, и за неё нельзя выходить. Вскоре кадастровый инженер замерит и установит границы. Мы с совместно с администрацией города организуем совместную работу, чтобы жители смогли до конца оформить свои земли. Также будем рассматривать возможность, чтобы строения не убирались. Люди живут тут столько лет, и мы хотим, чтобы они продолжали тут жить. Только уже в рамках закона, - рассказал председатель горсовета Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев.

При этом горожанам, вероятно, придётся попрощаться с верандами, теплицами и другими мелкими строениями, возведёнными в запретной зоне. Но самое главное, их дома останутся нетронутыми.
ГорсоветУУ земельные участки

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