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Все районы Бурятии планируют охватить газификацей

Все районы Бурятии планируют охватить газификацей
Власть,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Рассматриваются два варианта газоснабжения районов

3 июля в правительстве Бурятии предварительно согласовали схему охвата газификацией республики в рамках строительства газопровода «Сила-Сибири 2». На совещании под председательством Евгения Луковникова, зампреда правительства Бурятии, АО «Газпром промгаз» представил схему охвата газификацией. Главы 21-го муниципального образования республики предварительно её согласовали. В настоящее время продолжается сбор исходных данных, на основании которых будет дана оценка перспективного газопотребления и можно будет перейти к следующему этапу – разработке вариантов газоснабжения.

Работа над формированием генеральной схемы газификации Бурятии продолжается. С начала года администрациями муниципальных образований, структурами ЖКХ, субъектами энергетики, промышленными и сельскохозяйственными предприятиями велась работа по сбору информации по количеству населения, объёмам потребления угля и дров, мощности котельных, ТЭЦ и необходимости газификации. На основании этих данных, были проведены расчёты по перспективной потребности в природном газе каждого населённого пункта. Предварительно в перечень вошло 572 населённых пункта.

- Желание газифицировать все села есть во всех администрациях муниципальных образований, однако мы должны понимать, что нужно учитывать расстояние между населёнными пунктами, плотность населения и другие критерии, - отметил Евгений Луковников.

Предварительно рассматривается два варианта газоснабжения районов: автономная и от газопровода «Сила-Сибири 2». В ближайшее время в Правительстве Бурятии будет проведена встреча представителей АО «Газпром промгаз» с субъектами энергетики региона, где будут обсуждаться возможности перевода теплоэлектростанций на газ.

Как сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ, в настоящее время ведётся работа по выполнению инженерных изысканий для строительства газопровода по маршруту «Сила-Сибири 2» через Иркутскую область и Тункинский район Бурятии до Монголии.
Бурятия газификация энергетика

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