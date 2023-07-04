04 июля

03 июля

Популярное

В Улан-Удэ экс-чиновник вернёт сумму полученных взяток

В Улан-Удэ экс-чиновник вернёт сумму полученных взяток
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Ранее был осуждён бывший замдиректора комбината по благоустройству

Бывший заместитель директора МБУ «Комбинат по благоустройству Улан-Удэ» выплатит государству 150 тысяч рублей, полученные им в качестве взяток. Взятки он брал с людей, которым суды назначали обязательные работы в качестве наказания. За это представлял фиктивные сведений в уголовно-исполнительную инспекцию о том, что они якобы отработали положенные часы.

- Приговором суда бывший заместитель директора комбината по благоустройству признан виновным в совершении пяти преступлений по статьям «Получение взятки» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Им незаконно получены денежные средства и имущество на общую сумму 150 тысяч рублей. В связи с этим прокуратура Железнодорожного района направила в суд исковое заявление о взыскании с осуждённого лица суммы взяток. Октябрьский районный суд требования прокурора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно оспорить приговор суда пытался ещё один осуждённый экс-сотрудник комбината по благоустройству. Мастер, который брал взятки едой и дорогим алкоголем, получил условный срок. Решение об этом устояло в Верховном суде Бурятии.

Справка:

Основной задачей МБУ «Комбинат по благоустройству» является текущее содержание Улан-Удэ, в том числе: ручная и механизированная уборка улиц, содержание и ремонт элементов благоустройства, работы по благоустройству территории парков, обслуживание фонтанов в летний период. В зимнее время производится очистка от снега проезжей части дорог и вывоз снега, подсыпка проезжей части дорог в период снегопадов.


взятка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Единая Россия» утвердила первую пятёрку партсписка на выборах в Хурал Бурятии
«Единая Россия» утвердила первую пятёрку партсписка на выборах в Хурал Бурятии
Власть, 04.07.2023
В Улан-Удэ состоялась партийная конференция по выдвижению кандидатов
В Улан-Удэ экс-чиновник вернёт сумму полученных взяток
В Улан-Удэ экс-чиновник вернёт сумму полученных взяток
Власть, 04.07.2023
Ранее был осуждён бывший замдиректора комбината по благоустройству
Делегация из Бурятии примет участие в конференции по демографии в Благовещенске
Делегация из Бурятии примет участие в конференции по демографии в Благовещенске
Власть, 03.07.2023
На конференции соберутся эксперты со всех регионов ДФО
Глава Бурятии показал по итогам июня умеренный рост
Глава Бурятии показал по итогам июня умеренный рост
Власть, 03.07.2023

«ПолитБрокер» опубликовал ежемесячный рейтинг губернаторов

Посла Монголии в Улан-Удэ наградили медалью Агвана Доржиева
Посла Монголии в Улан-Удэ наградили медалью Агвана Доржиева
Власть, 30.06.2023
Дашдорж Ганболд подчеркнул, что полученное им образование в России – это целое состояние
Бывшему замминистра здравоохранения Бурятии вынесли обвинительный приговор
Бывшему замминистра здравоохранения Бурятии вынесли обвинительный приговор
Власть, 30.06.2023
Октябрьский районный суд вынес приговор Наталье Бухольцевой
«Непонятно, что происходит»: В Бурятии депутаты устали от «собачьего» вопроса
«Непонятно, что происходит»: В Бурятии депутаты устали от «собачьего» вопроса
Власть, 29.06.2023
Некоторые из них предложили усыплять бездомных псов
Глава Бурятии отчитался о работе правительства за 2022 год
Глава Бурятии отчитался о работе правительства за 2022 год
Власть, 29.06.2023
Отчёт он представил на сессии Народного Хурала
В Иркутской области создадут социальный кодекс
В Иркутской области создадут социальный кодекс
Власть, 29.06.2023
Он объединит законы, предусматривающие помощь разным категориям граждан
Главе Бурятии пожаловались на погнутые трамвайные рельсы в Улан-Удэ
Главе Бурятии пожаловались на погнутые трамвайные рельсы в Улан-Удэ
Власть, 29.06.2023
Алексей Цыденов заявил, что их должны отремонтировать в рамках мастер-плана
Мэр Улан-Удэ передал участникам СВО ещё один автомобиль
Мэр Улан-Удэ передал участникам СВО ещё один автомобиль
Власть, 29.06.2023
Подарок военным сделало городское управление трамвая
«Мне непонятен этот Хурал»: В Бурятии депутаты обвинили коллег в «затыкании ртов»
«Мне непонятен этот Хурал»: В Бурятии депутаты обвинили коллег в «затыкании ртов»
Власть, 29.06.2023
Народные избранники вдрызг переругались друг с другом из-за часа заявлений
Бурятский депутат заявил о «разбазаривании» бюджетных средств на Селенгинском мосту
Бурятский депутат заявил о «разбазаривании» бюджетных средств на Селенгинском мосту
Власть, 29.06.2023
Игорь Бобков поинтересовался, зачем в городе с маниакальной настойчивостью ремонтируют дороги
Зампред правительства Бурятии потребовал не затягивать сдачу проблемного дома
Зампред правительства Бурятии потребовал не затягивать сдачу проблемного дома
Власть, 29.06.2023
На жилом комплексе «Проспекте» выявили небольшое отставание от графика
«ЕР»: Гуманитарная миссия готовит волонтёров для помощи в медучреждениях новых регионов
«ЕР»: Гуманитарная миссия готовит волонтёров для помощи в медучреждениях новых регионов
Власть, 29.06.2023
Более 800 волонтёров-медработников и 1200 участников «Волонтёрской Роты» и МГЕР отработали смены в стационарах новых регионов Российской Федерации

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^