Ранее был осуждён бывший замдиректора комбината по благоустройству
Бывший заместитель директора МБУ «Комбинат по благоустройству Улан-Удэ» выплатит государству 150 тысяч рублей, полученные им в качестве взяток. Взятки он брал с людей, которым суды назначали обязательные работы в качестве наказания. За это представлял фиктивные сведений в уголовно-исполнительную инспекцию о том, что они якобы отработали положенные часы.
- Приговором суда бывший заместитель директора комбината по благоустройству признан виновным в совершении пяти преступлений по статьям «Получение взятки» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Им незаконно получены денежные средства и имущество на общую сумму 150 тысяч рублей. В связи с этим прокуратура Железнодорожного района направила в суд исковое заявление о взыскании с осуждённого лица суммы взяток. Октябрьский районный суд требования прокурора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно оспорить приговор суда пытался ещё один осуждённый экс-сотрудник комбината по благоустройству. Мастер, который брал взятки едой и дорогим алкоголем, получил условный срок. Решение об этом устояло в Верховном суде Бурятии.
Справка:
Основной задачей МБУ «Комбинат по благоустройству» является текущее содержание Улан-Удэ, в том числе: ручная и механизированная уборка улиц, содержание и ремонт элементов благоустройства, работы по благоустройству территории парков, обслуживание фонтанов в летний период. В зимнее время производится очистка от снега проезжей части дорог и вывоз снега, подсыпка проезжей части дорог в период снегопадов.
В Улан-Удэ экс-чиновник вернёт сумму полученных взяток
Власть, Фото:
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