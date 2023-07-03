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«Алко-взяточнику» из Бурятии не удалось отменить приговор

«Алко-взяточнику» из Бурятии не удалось отменить приговор
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Взяточник пытался добиться оправдания

Верховный суд Бурятии оставил в силе приговор экс-сотруднику муниципального бюджетного учреждения, пойманному на взяточничестве. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры республики. В свою очередь, источник «Байкал-Daily» пояснил, что речь идёт о бывшем мастере городского МБУ «Комбинат по благоустройству».

Установлено, что в ноябре 2018 года в комбинат по благоустройству сотрудники уголовно-исполнительной инспекции направили мужчину для отбывания наказания. Суд назначил ему 200 часов обязательных работ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Не желая работать, мужчина сумел договориться с мастером комбината. В качестве взятки он передал ему коньяк и продукты общей стоимостью более 18 тысяч рублей.

После этого сотрудник комбината по благоустройству представил руководству сведения о том, что осуждённый якобы отработал свои часы (хотя в реальности этого не было). Отчётные документы были вскоре направлены в уголовно-исполнительную инспекцию для снятия с мужчины судимости.

Второй эпизод со взяткой произошёл в июне 2019 года. От ещё одного осуждённого мастер также взял не деньги, а продукты и дорогой алкоголь – на общую сумму 21,9 тыс. рублей. За это вновь составил фиктивный табель учёта рабочего времени.

Мужчина признан виновным по статьям «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

Осужденному по совокупности преступлений назначено 4 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также штраф в размере 90 тысяч рублей. Помимо этого, он лишён права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в органах государственной власти и местного самоуправления, на 2 года.

Осуждённый пытался обжаловать приговор, но Верховный суд республики с учётом позиции прокурора апелляционную жалобу защиты об оправдании в совершении преступлений отклонил.

взятка

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