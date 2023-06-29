Зампред правительства Бурятии потребовал не затягивать сдачу проблемного дома

Зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников указал подрядчику на недопустимость затягивания строительства проблемного объекта. Речь идёт о втором этапе жилого комплекса «Проспект» на проспекте Строителей в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе минстроя.
Евгений Луковников проверил ход работ и поручил Фонду поддержки дольщиков Бурятии принять все необходимые меры в отношении подрядчика – ООО «Стандарт», который допустил небольшое отставание от графика.
Луковников напомнил подрядчику, что и застройщик – Фонд поддержки дольщиков Бурятии, и межведомственная комиссия правительства республики по вопросам строительства проблемных объектов указывали на недопустимость даже малейшего отставания от графика. Объект важный, подчеркнул зампред правительства, а права дольщиков этого объекта защищены механизмом федерального Фонда развития территорий. Компании «Стандарт» – подрядчику жилого комплекса «Проспект» было поручено нагнать график строительства, в противном случае в отношении него будут применены штрафные санкции.
- Стройка ведётся. Подрядчик на объекте. Финансирование предусмотрено, деньги доведены до подрядчика. Есть небольшое отставание, но подрядчик обещает наверстать, поэтому ведём контроль. Через месяц ещё раз вернёмся на данный объект, уже рассмотрим всё совместно, насколько отставание сокращено и требуются ли еще какие-то меры для того, чтобы отставание больше не допускать. Объект нужно закончить до конца года, – отметил Евгений Луковников.
На сегодня степень готовности второго этапа ЖК «Проспект» составляет 40 процентов. На объекте трудятся 36 человек – бригады Китайской Народной Республики, приглашённые компанией «Стандарт». Они возводят два многоквартирных блока жилого комплекса «Проспект» – шестой и седьмой. На объекте работают бетонщики, арматурщики, каменщики, плотники, монтажники каркасно-обшивных конструкций.
- Мы возводим каркас здания, коробку с кирпичной кладкой. Сейчас нам остался один этаж в седьмом блоке, в шестом блоке – на уровне пятого этажа. В принципе небольшое отставание есть – у нас есть понимание, и мы нагоняем этот график. Параллельно мы перегородки гипсокартонные устанавливаем, электрику кидаем, штукатурные работы ведём – все эти работы, которые можно запараллелить, мы уже запараллелили. За счёт этого мы график нагоняем, – пояснил инженер ООО «Стандарт» Николай Соболев.
Жилой комплекс «Проспект» поделён на два этапа строительства. Первый, в котором пять жилых блоков, сдан в эксплуатацию в срок – в декабре 2022 года, второй, в котором два жилых блока, должен быть завершён в декабре 2023 года. Проблемный объект достраивается на средства федерального и республиканского бюджетов.
Как сообщал «Байкал-Dailу», на сегодня в едином реестре проблемных объектов остаются четыре объекта. Это два дома на ул. Алтан-Газар – таунхаусы на Верхней Берёзовке, один 13-этажный дом на ул. Ключевская, и один дом жилого комплекса «Проспект» на проспекте Строителей. Завершить их строительство планируется в этом году, так что проблема обманутых дольщиков в Бурятии будет полностью решена.