В Бурятии к концу года не останется ни одного долгостроя

За пять месяцев из единого реестра проблемных объектов исключили четыре объекта
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии проблема обманутых дольщиков сдвинулась с мёртвой точки, когда появился федеральный фонд поддержки дольщиков, а вслед за ним – в 2020 году – и региональный фонд в республике. На проблемные долгострои выделили федеральное финансирование. Если дом в высокой степени готовности, его достраивают (при условии банкротства застройщика), если в низкой – дольщики получают компенсации, причём по нынешней рыночной стоимости, а не старым ценам.
Недавно федеральный фонд развития территорий сообщил, что Бурятия вошла в число лидеров в стране по сокращению объектов-долгостроев.
Так, за пять месяцев 2023 года исключены из единого реестра проблемных объектов четыре объекта: 212-квартирный дом жилого комплекса «Проспект» на проспекте Строителей, 5А, и три дома ООО «Промгражданстрой» в 140А микрорайоне.
Завершением строительства ЖК «Проспект» занимался Фонд поддержки дольщиков Бурятии. Первый этап жилого комплекса – 212 квартир в пяти жилых блоках – были введены в эксплуатацию в декабре 2022 года.
- Что касается домов ООО «Промгражданстрой» в 140А микрорайоне, то решение передать недостроенные объекты другому застройщику было принято руководством общества с ограниченной ответственностью. Теперь обязательства по завершению домов и по передаче ключей его дольщикам возложены на компанию «Стройстандарт». Два пятиэтажных дома жилой площадью 4,9 тыс. кв. метров, в которых 100 квартир, достраиваются по новому графику. Отставаний не зафиксировано, объект должен быть введён в эксплуатацию до конца 2023 года, – сообщил сегодня на брифинге замминистра строительства Александр Маренич.
Ранее участники долевого строительства трёх объектов – ООО «РегионЖилСтрой», «Шэнэсэн» и «Универсал» - получили денежную компенсацию. Достройкой остальных 15 проблемных домов занимается Фонд поддержки дольщиков Бурятии. 14 были сданы в 2021 и 2022 годах. В общей сложности было введено в эксплуатацию 65 тыс. квадратных метров для 886 семей.
- Нам предстоит завершить строительство ещё одного дома – 91-квартирного объекта жилого комплекса «Проспект» на проспекте Строителей, – добавила замгендиректора Фонда поддержки дольщиков Бурятии Мария Башитова.
С 2017 по 2022 годы в Бурятии были восстановлены права 1823 дольщиков в 18-ти объектах. На сегодня в едином реестре проблемных объектов остаются четыре объекта. Это два дома на ул. Алтан-Газар – таунхаусы на Верхней Берёзовке, один 13-этажный дом на ул. Ключевская, и один дом жилого комплекса «Проспект» на проспекте Строителей. Межведомственная комиссия под руководством зампреда правительства республики Евгения Луковникова держит на контроле все эти дома.
В этом году Бурятия намерена исключить все свои дома из единого реестра проблемных объектов.
В Бурятии к концу года не останется ни одного долгостроя
Общество, Фото:
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