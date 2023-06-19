Все трое предстали на снимке с игрушками в руках и деловых костюмах
Вячеслав Дамдинцурунов, представляющий интересы Бурятии в Госдуме, опубликовал в соцсетях забавное фото. На снимке – он сам, председатель Народного Хурала Владимир Павлов и зампред правительства Бурятии Иван Альхеев.
Все трое в деловых костюмах и галстуках. В руках они держат по игрушечному Чебурашке. «И у нас он теперь тоже есть», – написал депутат Госдумы на своей странице во «ВКонтакте».
Менее чем за сутки фотография собрала более пяти тысяч просмотров. Интернет-пользователи заявили, что снимок получился очень милым.
В феврале такой игрушкой обзавёлся мэр Улан-Удэ. Игорь Шутенков купил вязаную куклу на народной ярмарке в поддержку участников специальной военной операции. В какую сумму она обошлась, градоначальник не уточнил.
Забытый было герой советского мультика (0+) снова стал невероятно популярным много лет спустя – после того, как в январе 2023-го в широкий прокат вышла комедия «Чебурашка» (возрастное ограничение – 6+) режиссёра Дмитрия Дьяченко. Она оказалась самым кассовым российским фильмом в истории отечественного кинопроката. А вскоре школьники из Бурятии начали изготавливать карманные талисманы в виде Чебурашек для участников СВО. В середине января «Российская газета» писала, что изображение ушастого зверька появилось на шевронах российских военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации.
В Бурятии депутат, спикер Хурала и чиновник сфотографировались с Чебурашками
Власть, Фото:
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