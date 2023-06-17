Депутат Госдумы от Бурятии возглавил Всероссийскую федерацию армейского рукопашного боя

Вячеслава Дамдинцурунова избрали единогласно

15 июня Нижнем Новгороде прошла 14-я отчетно-выборная конференция спортивной Федерации армейского рукопашного боя России. Единогласным решением делегатов президентом этой организации сроком на четыре года избран Вячеслав Дамдинцурунов. Он является депутатом Государственной думы России по одномандатному округу от Бурятии. С 2017-го до сентября 2021 года возглавлял министерство спорта и молодёжной политики республики.

Дамдинцурунов акцентировал внимание на том, что армейский рукопашный бой следует рассматривать не только как один из видов единоборств, но и как систему патриотического воспитания молодежи. По данным «Байкал-Daily», депутат является руководителем рабочей группы по совершенствованию системы патриотического воспитания граждан РФ.

Действующий министр спорта Бурятии Иван Козырев прокомментировал новую должность своего предшественника. Его слова приводит пресс-служба Минспорта:

«Именно с приходом Вячеслава Анатольевича начался значительный расцвет отрасли спорта и физической культуры в нашем регионе. Уверены, что энергия и преданность делу Вячеслава Анатольевича на должности президента Федерации сделают армейский рукопашный бой популярным повсеместно».

На днях на открытии чемпионата ВДВ по военно-спортивному ориентированию в Улан-Удэ Вячеслав Дамдинцурунов отметил, что сам занимался этим видом спорта:

«Я не понаслышке знаю, какие качества формирует армейский рукопашный бой. Я не только сам выступал на соревнованиях, но и был их организатором. Только в этом году мы совместно с заинтересованными ведомствами провели чемпионат Восточного военного округа и чемпионат Вооружённых сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою».

Справка:

Армейский рукопашный бой - отечественный вид спорта, полноконтактное смешанное единоборство, в котором разрешена практически любая ударная техника руками, ногами и техника борьбы. Здесь максимально моделируется поединок без оружия двух противников. Спортсмены высокого мастерства способы в ближнем бою эффективно противостоять не только одному, но и нескольким противникам. Такая подготовка способствует морально-психологической готовности десантников к непосредственному соприкосновению с противником.