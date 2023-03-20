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В Бурятии завершился чемпионат Вооружённых сил РФ по рукопашному бою

В Бурятии завершился чемпионат Вооружённых сил РФ по рукопашному бою
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В командном зачёте победили сборные ВВО и ВДВ

18 марта в столице Бурятии завершился чемпионат Вооружённых сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою. В течение двух дней на спортивной арене физкультурно-спортивного комплекса разворачивались бои между пятью родами войск и четырьмя военными округами.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, по сумме баллов в командном зачёте чемпионата победы одержали команды Восточного военного округа и Воздушно-десантных войск.

Победителями и призёрами в семи весовых категориях стали:

До 60 кг
I место - Долозин Эльдар, команда Восточного военного округа;
II место - Файзуллин Фаниль, команда Воздушно-десантных войск;
III место - Асалханов Баир, команда Ракетных войск стратегического назначения.

До 65 кг
I место - Салманов Джамал, команда Воздушно-космических сил;
II место - Игнатьев Данил, команда Воздушно-десантных войск;
III место - Казиханов Муса, команда Восточного военного округа.

До 70 кг
I место - Абдулхаликов Магомед, команда Западного военного округа;
II - Гаджимагомедов Расул, команда Южного военного округа;
III место - Магомедов Ислам, команда Восточного военного округа.

До 75 кг
I место - Абдулаев Джавадхан, команда Восточного военного округа;
II место - Кателевский Илья, команда Центрального военного округа;
III место - Смирнов Леонид, команда Западного военного округа.

До 80 кг
I место - Гусейнов Шамиль, команда Восточного военного округа;
II место - Маммаев Гаджиатта - старший лейтенант, КМС команда Западного военного округа;
III место - Баклашкин Максим, КМС команда Воздушно-десантных войск.

До 85 кг
I место - Рамазанов Шамиль, команда Восточного военного округа;
II место - Магомедов Арсен, команда Воздушно-десантных войск;
III место - Кошкин Андрей, команда Центрального военного округа.

Свыше 85 кг
I место - Габараев Руслан, команда Центрального военного округа;
II место - Баширов Гаджимурад, команда Восточного военного округа;
III место - Ильхам Гахраманов, команда Военно-космических сил.

Фоторепортаж «Байкал-Daily» о чемпионате можно посмотреть здесь.
Бурятия армейский рукопашный бой чемпионат спорт вооруженные силы ВВО военнослужащие

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