В Бурятии завершился чемпионат Вооружённых сил РФ по рукопашному бою

18 марта в столице Бурятии завершился чемпионат Вооружённых сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою. В течение двух дней на спортивной арене физкультурно-спортивного комплекса разворачивались бои между пятью родами войск и четырьмя военными округами.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, по сумме баллов в командном зачёте чемпионата победы одержали команды Восточного военного округа и Воздушно-десантных войск.
Победителями и призёрами в семи весовых категориях стали:
До 60 кг
I место - Долозин Эльдар, команда Восточного военного округа;
II место - Файзуллин Фаниль, команда Воздушно-десантных войск;
III место - Асалханов Баир, команда Ракетных войск стратегического назначения.
До 65 кг
I место - Салманов Джамал, команда Воздушно-космических сил;
II место - Игнатьев Данил, команда Воздушно-десантных войск;
III место - Казиханов Муса, команда Восточного военного округа.
До 70 кг
I место - Абдулхаликов Магомед, команда Западного военного округа;
II - Гаджимагомедов Расул, команда Южного военного округа;
III место - Магомедов Ислам, команда Восточного военного округа.
До 75 кг
I место - Абдулаев Джавадхан, команда Восточного военного округа;
II место - Кателевский Илья, команда Центрального военного округа;
III место - Смирнов Леонид, команда Западного военного округа.
До 80 кг
I место - Гусейнов Шамиль, команда Восточного военного округа;
II место - Маммаев Гаджиатта - старший лейтенант, КМС команда Западного военного округа;
III место - Баклашкин Максим, КМС команда Воздушно-десантных войск.
До 85 кг
I место - Рамазанов Шамиль, команда Восточного военного округа;
II место - Магомедов Арсен, команда Воздушно-десантных войск;
III место - Кошкин Андрей, команда Центрального военного округа.
Свыше 85 кг
I место - Габараев Руслан, команда Центрального военного округа;
II место - Баширов Гаджимурад, команда Восточного военного округа;
III место - Ильхам Гахраманов, команда Военно-космических сил.
Фоторепортаж «Байкал-Daily» о чемпионате можно посмотреть здесь.