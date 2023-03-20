В Бурятии завершился чемпионат Вооружённых сил РФ по рукопашному бою



До 60 кг

I место - Долозин Эльдар, команда Восточного военного округа;

II место - Файзуллин Фаниль, команда Воздушно-десантных войск;

III место - Асалханов Баир, команда Ракетных войск стратегического назначения.



До 65 кг

I место - Салманов Джамал, команда Воздушно-космических сил;

II место - Игнатьев Данил, команда Воздушно-десантных войск;

III место - Казиханов Муса, команда Восточного военного округа.



До 70 кг

I место - Абдулхаликов Магомед, команда Западного военного округа;

II - Гаджимагомедов Расул, команда Южного военного округа;

III место - Магомедов Ислам, команда Восточного военного округа.



До 75 кг

I место - Абдулаев Джавадхан, команда Восточного военного округа;

II место - Кателевский Илья, команда Центрального военного округа;

III место - Смирнов Леонид, команда Западного военного округа.



До 80 кг

I место - Гусейнов Шамиль, команда Восточного военного округа;

II место - Маммаев Гаджиатта - старший лейтенант, КМС команда Западного военного округа;

III место - Баклашкин Максим, КМС команда Воздушно-десантных войск.



До 85 кг

I место - Рамазанов Шамиль, команда Восточного военного округа;

II место - Магомедов Арсен, команда Воздушно-десантных войск;

III место - Кошкин Андрей, команда Центрального военного округа.



Свыше 85 кг

I место - Габараев Руслан, команда Центрального военного округа;

II место - Баширов Гаджимурад, команда Восточного военного округа;

III место - Ильхам Гахраманов, команда Военно-космических сил.



Фоторепортаж «Байкал-Daily» о чемпионате можно посмотреть

I место - Долозин Эльдар, команда Восточного военного округа;II место - Файзуллин Фаниль, команда Воздушно-десантных войск;III место - Асалханов Баир, команда Ракетных войск стратегического назначения.I место - Салманов Джамал, команда Воздушно-космических сил;II место - Игнатьев Данил, команда Воздушно-десантных войск;III место - Казиханов Муса, команда Восточного военного округа.I место - Абдулхаликов Магомед, команда Западного военного округа;II - Гаджимагомедов Расул, команда Южного военного округа;III место - Магомедов Ислам, команда Восточного военного округа.I место - Абдулаев Джавадхан, команда Восточного военного округа;II место - Кателевский Илья, команда Центрального военного округа;III место - Смирнов Леонид, команда Западного военного округа.I место - Гусейнов Шамиль, команда Восточного военного округа;II место - Маммаев Гаджиатта - старший лейтенант, КМС команда Западного военного округа;III место - Баклашкин Максим, КМС команда Воздушно-десантных войск.I место - Рамазанов Шамиль, команда Восточного военного округа;II место - Магомедов Арсен, команда Воздушно-десантных войск;III место - Кошкин Андрей, команда Центрального военного округа.I место - Габараев Руслан, команда Центрального военного округа;II место - Баширов Гаджимурад, команда Восточного военного округа;III место - Ильхам Гахраманов, команда Военно-космических сил.Фоторепортаж «Байкал-Daily» о чемпионате можно посмотреть здесь

18 марта в столице Бурятии завершился чемпионат Вооружённых сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою. В течение двух дней на спортивной арене физкультурно-спортивного комплекса разворачивались бои между пятью родами войск и четырьмя военными округами.Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, по сумме баллов в командном зачёте чемпионата победы одержали команды Восточного военного округа и Воздушно-десантных войск.Победителями и призёрами в семи весовых категориях стали: