Экс-начальник полиции Бурятии получил должность в ЛНР

Алексей Кампф несколько лет занимал пост замглавы МВД по Бурятии
Заместителем министра внутренних дел по Луганской Народной Республике — начальником полиции стал генерал-майор полиции Алексей Кампф. О назначении сообщила пресс-служба правительства республики.
До этого Кампф возглавлял управление МВД России по Оренбургской области. В Оренбург же переехал из Бурятии, где служил начальником полиции.
Алексей Кампф родился в 1974 году в посёлке Мегет Иркутской области. Окончил Хабаровскую высшую школу МВД России.
В органах внутренних дел с 1993 года, служил на различных должностях в Иркутске, Ставропольском крае, в том числе в транспортной полиции. В 2012 году был утверждён начальником управления внутренних дел по Улан-Удэ, иначе говоря начальником полиции города.
В апреле 2015 года ушёл на повышение, заняв пост заместителя министра - начальника полиции МВД по Бурятии.
В 2018 году в статусе врио министра внутренних дел республики отчитывался перед депутатами Хурала. В своём докладе отмечал, что на состояние уровня преступности в республике влияет высокий уровень безработицы, также то, что 23 % населения имели проблемы с законом. Кроме того, заверял депутатов, что для декриминализации делается «всё возможности».
Начальником полиции Бурятии работал до конца 2018 года, когда указом президента России был назначен начальником УМВД по Оренбургской области. В феврале 2020 году получил звание генерал-майора полиции.
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