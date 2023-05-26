Экс-начальник полиции Бурятии получил должность в ЛНР

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Игорь Шутенков: Улан-Удэ - город особенный и уникальный Власть, В большом интервью мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков рассказал «Байкал-Daily» об уникальности города, изменении градостроительной политики в столице Бурятии, политической воле, взаимоотношениях с ТГК-14 и многом другом