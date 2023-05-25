Глава Бурятии дал важное обещание жителям Ильинки



- Вопрос был о том, что закрыть диспансер и перевести людей в городские учреждения. Но тут другой воздух и климат, корпуса стоят в лесу, для детей здесь лучше. Также это рабочие места, это достаточно значимый социальный объект. Поэтому принято решение диспансер сохранить, - отметил глава республики.



В ближайшее время профильными министерствами будет проработан вопрос ремонта котельной на территории тубдиспансера и строительства детской площадки по программе «1000 дворов».

Также в ходе общения с местными жителями Алексей Цыденов дал поручение минтрансу об увеличении частоты отправки парома на правобережную часть Прибайкальского района.





Волонтёр из села Ильинка обратилась к главе республики с просьбой о содействии в закупе швейных машинок для изготовления тактических носилок для отправки землякам на СВО.



- Волонтёры у нас молодцы, по всей республике очень активные люди. В том числе здесь, в Ильинке, создан волонтёрский центр, который помогает своим воинам на СВО кто чем может. Безусловно, мы такую инициативу поддержим и швейными машинками, и материалом, - сказал Алексей Цыденов.







Как сообщал «Байкал-Daily», также сегодня в Ильинке глава принял участие в





- Вопрос был о том, что закрыть диспансер и перевести людей в городские учреждения. Но тут другой воздух и климат, корпуса стоят в лесу, для детей здесь лучше. Также это рабочие места, это достаточно значимый социальный объект. Поэтому принято решение диспансер сохранить, - отметил глава республики.В ближайшее время профильными министерствами будет проработан вопрос ремонта котельной на территории тубдиспансера и строительства детской площадки по программе «1000 дворов».Волонтёр из села Ильинка обратилась к главе республики с просьбой о содействии в закупе швейных машинок для изготовления тактических носилок для отправки землякам на СВО.- Волонтёры у нас молодцы, по всей республике очень активные люди. В том числе здесь, в Ильинке, создан волонтёрский центр, который помогает своим воинам на СВО кто чем может. Безусловно, мы такую инициативу поддержим и швейными машинками, и материалом, - сказал Алексей Цыденов.Как сообщал «Байкал-Daily», также сегодня в Ильинке глава принял участие в открытии физкультурно-спортивного комплекса открытого типа

25 мая глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе рабочей поездки в Прибайкальский район встретился с жителями села Ильинка. Одним из первых стал вопрос о закрытии республиканского противотуберкулёзного диспансера.Алексей Цыденов рассказал собравшимся, что посетил диспансер до встречи с населением. После визита принято решение учреждение не закрывать.