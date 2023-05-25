25 мая

24 мая

Популярное

Глава Бурятии дал важное обещание жителям Ильинки

Глава Бурятии дал важное обещание жителям Ильинки
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Местные жители боялись закрытия противотуберкулёзного диспансера

25 мая глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе рабочей поездки в Прибайкальский район встретился с жителями села Ильинка. Одним из первых стал вопрос о закрытии республиканского противотуберкулёзного диспансера.

Алексей Цыденов рассказал собравшимся, что посетил диспансер до встречи с населением. После визита принято решение учреждение не закрывать.
 
- Вопрос был о том, что закрыть диспансер и перевести людей в городские учреждения. Но тут другой воздух и климат, корпуса стоят в лесу, для детей здесь лучше. Также это рабочие места, это достаточно значимый социальный объект. Поэтому принято решение диспансер сохранить, - отметил глава республики.

В ближайшее время профильными министерствами будет проработан вопрос ремонта котельной на территории тубдиспансера и строительства детской площадки по программе «1000 дворов».

Также в ходе общения с местными жителями Алексей Цыденов дал поручение минтрансу об увеличении частоты отправки парома на правобережную часть Прибайкальского района.



Волонтёр из села Ильинка обратилась к главе республики с просьбой о содействии в закупе швейных машинок для изготовления тактических носилок для отправки землякам на СВО.

- Волонтёры у нас молодцы, по всей республике очень активные люди. В том числе здесь, в Ильинке, создан волонтёрский центр, который помогает своим воинам на СВО кто чем может. Безусловно, мы такую инициативу поддержим и швейными машинками, и материалом, - сказал Алексей Цыденов.




Как сообщал «Байкал-Daily», также сегодня в Ильинке глава принял участие в открытии физкультурно-спортивного комплекса открытого типа.


глава Бурятии Алексей Цыденов противотуберкулезный диспансер

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава Бурятии дал важное обещание жителям Ильинки
Глава Бурятии дал важное обещание жителям Ильинки
Власть, 25.05.2023
Местные жители боялись закрытия противотуберкулёзного диспансера
Глава Бурятии выехал в Прибайкальский район
Глава Бурятии выехал в Прибайкальский район
Власть, 25.05.2023
Планируется открытие новых объектов и осмотр планируемых к реконструкции зданий
В Бурятии продолжается предварительное голосование «Единой России»
В Бурятии продолжается предварительное голосование «Единой России»
Власть, 24.05.2023
Бурятия выбилась в лидеры по стране по числу проголосовавших. «Единая Россия» идёт на выборы в Народный Хурал под лозунгом «Время надёжных»
Назначен прокурор Окинского района Бурятии
Назначен прокурор Окинского района Бурятии
Власть, 23.05.2023
Его назначил Генеральный прокурор
Зампред правительства Бурятии раскритиковал сельского главу
Зампред правительства Бурятии раскритиковал сельского главу
Власть, 23.05.2023
Произошло это из-за ситуации с ночным пожаром
Суд обязал мэрию провести воду в 120-е кварталы Улан-Удэ
Суд обязал мэрию провести воду в 120-е кварталы Улан-Удэ
Власть, 22.05.2023
Местные жители построили дома здесь более десяти лет назад
И.о. прокурора Бурятии выслушал жалобы о сложностях записи к врачу
И.о. прокурора Бурятии выслушал жалобы о сложностях записи к врачу
Власть, 22.05.2023
Михаил Филичев провёл приём граждан в доме-интернате для престарелых и инвалидов
Глава Закаменска в Бурятии получил представление прокуратуры
Глава Закаменска в Бурятии получил представление прокуратуры
Власть, 22.05.2023
Местные чиновники не разместили информацию в системе ГИС ЖКХ
Игорь Шутенков: Улан-Удэ - город особенный и уникальный
Игорь Шутенков: Улан-Удэ - город особенный и уникальный
Власть, 22.05.2023
В большом интервью мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков рассказал «Байкал-Daily» об уникальности города, изменении градостроительной политики в столице Бурятии, политической воле, взаимоотношениях с ТГК-14 и многом другом
Глава Бурятии поздравил ветерана труда с 88-летием
Глава Бурятии поздравил ветерана труда с 88-летием
Власть, 21.05.2023
«Всем быть такими бодрыми в 88 лет!» - поделился Алексей Цыденов
В Бурятии суд обязал ликвидировать свалку в лесу
В Бурятии суд обязал ликвидировать свалку в лесу
Власть, 21.05.2023
Свалка разрослась на 13 тысяч «квадратах»
Забайкалье и Бурятия могут стать центрами развития востоковедения в России
Забайкалье и Бурятия могут стать центрами развития востоковедения в России
Власть, 19.05.2023
Также среди центров новой системы отмечены Иркутская область и Калмыкия
Российские сенаторы провели выездное совещание в Иркутской области
Российские сенаторы провели выездное совещание в Иркутской области
Власть, 19.05.2023
Они обсудили вопросы селезащиты в регионе и строительство межвузовского кампуса в Иркутске
Вячеслав Мархаев внёс законопроект о «ресторанном сборе» в пользу участников СВО
Вячеслав Мархаев внёс законопроект о «ресторанном сборе» в пользу участников СВО
Власть, 19.05.2023
«Ряд яростных критиков законопроекта станут перед выбором: ходить в рестораны или нет», - отметил он

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^