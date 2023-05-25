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В Бурятии открыли новый физкультурно-спортивный комплекс за 20 млн

В Бурятии открыли новый физкультурно-спортивный комплекс за 20 млн
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Новый спортивный объект появился в Ильинке

Физкультурно-спортивный комплекс открытого типа ввели в эксплуатацию в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии. Там построили футбольное, баскетбольное, волейбольное поля, беговые дорожки, спортивную площадку с тренажёрами.


Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил жителей села с открытием комплекса и вручил золотые знаки отличия ГТО, рассказали в пресс-службе правительства республики.

- Желаю вам, ребята, быть сильными и здоровыми. Взрослых тоже призываю посещать эти площадки заниматься, укреплять свое физическое здоровье, - обратился к ученикам школы и жителям села Алексей Цыденов.

Общая стоимость объекта строительства составила 20,3 млн рублей. На площадке разместились: футбольное поле, четыре беговые дорожки, площадки для игры в баскетбол и волейбол, сектор для прыжков в длину, зона воркаута и уличных тренажёров, трибуна с навесом на 100 мест.


- Мы очень благодарны за то, что у нас строятся объекты по федеральным проектам. От администрации района дарим ильинской школе сертификат на покупку дополнительного спортивного инвентаря, - отметил глава Прибайкальского района Сергей Семёнов.

Объект возведён в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни». 


спорт физкультурно-спортивный комплекс

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