В Бурятии открыли новый физкультурно-спортивный комплекс за 20 млн

















Физкультурно-спортивный комплекс открытого типа ввели в эксплуатацию в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии. Там построили футбольное, баскетбольное, волейбольное поля, беговые дорожки, спортивную площадку с тренажёрами.Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил жителей села с открытием комплекса и вручил золотые знаки отличия ГТО, рассказали в пресс-службе правительства республики.- Желаю вам, ребята, быть сильными и здоровыми. Взрослых тоже призываю посещать эти площадки заниматься, укреплять свое физическое здоровье, - обратился к ученикам школы и жителям села Алексей Цыденов.Общая стоимость объекта строительства составила 20,3 млн рублей. На площадке разместились: футбольное поле, четыре беговые дорожки, площадки для игры в баскетбол и волейбол, сектор для прыжков в длину, зона воркаута и уличных тренажёров, трибуна с навесом на 100 мест.- Мы очень благодарны за то, что у нас строятся объекты по федеральным проектам. От администрации района дарим ильинской школе сертификат на покупку дополнительного спортивного инвентаря, - отметил глава Прибайкальского района Сергей Семёнов.Объект возведён в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни».