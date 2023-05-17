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Депутаты Госдумы от Бурятии высказались о передаче прав регионам в вопросе усыпления собак

Депутаты Госдумы от Бурятии высказались о передаче прав регионам в вопросе усыпления собак
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru

Мархаев скорее против, Дамдинцурунов – скорее за

Депутат Госдумы от КПРФ, представляющий в том числе и Бурятию, Вячеслав Мархаев обозначил в своём телеграм-канале позицию по поводу принятого в первом чтении законопроекта – он даёт субъектам РФ права самим решать, как поступать с безнадзорными собаками

«Ужасающие случаи нападения бесхозных собак на людей фиксируются во многих регионах. Проблема есть, решения нет, - написал Мархаев. - ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) результатов не дали. Вернее, дали не везде. А делали ли там ОСВВ в соответствии с законом или просто воровали деньги? Бурматов с трибуны заявил, что знает регионы, где «вопреки закону, 5 лет убивают собак не из кровожадности, а из меркантильных интересов». А есть ли необходимость в изменении законодательства, если его исполнение не контролировали? В Москве, например, проблем с бездомными животными нет. В 14 московских приютах собаки, если новых хозяев не нашлось, находятся на пожизненном содержании».

По мнению Мархаева, «в столице все так, как и должно быть: гуманное отношение к братьям меньшим без риска для жизни и здоровья людей».

Депутат-одномандатник от Бурятии («Единая Россия») Вячеслав Дамдинцурунов выступил за проект поправок. Он подчеркнул, что законопроект принят «после обстоятельного обсуждения»: 

«Он не устанавливает новые нормы, а даёт право регионам на реализацию дополнительных мероприятий по обращению с животными без владельцев. Решения будут приниматься с учетом позиции граждан, проживающих в регионе, в том числе - через своих представителей в органах законодательной власти субъекта Российской Федерации. Сегодня степень остроты проблемы борьбы с «бродячими» животными в субъектах Российской Федерации существенно отличается, а значит будут отличаться и принимаемые меры. Допускаю, что отдельные регионы могут отказаться от принятия дополнительных мер ввиду низкого уровня опасности, а в ряде регионов будут вынуждены пойти на самые жёсткие решения».

Депутат-списочник от Бурятии («Единая Россия») Николай Будуев своего отношения к принятым в первом чтении поправкам в соцсетях не определил.

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