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В Улан-Удэ после нападения алабая на детей проверят действия чиновников

В Улан-Удэ после нападения алабая на детей проверят действия чиновников
Власть,  Фото:администрация Улан-Удэ
Процессуальную проверку начали следователи

Действиям улан-удэнских чиновников, ответственных за отлов бродячих животных и за контроль за правилами выгула домашних собак, дадут оценку после нападения алабая на группу школьников.

Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл утром 2 мая на улице Залесная. Там агрессивный алабай напал на шестерых детей, идущих в школу. У двух школьников диагностировали рвано-укушенные раны, у остальных в результате нападения повреждена одежда.

Дети рассказали, что алабай был в ошейнике, так что, вероятно, он хозяйский. Собака убежала, сейчас её активно ищут. На месте работают восемь групп отлова, а специалисты подняли в небо квадрокоптер.

Процессуальную проверку проводят следователи.

- В соответствии с действующим законодательством, органы местного самоуправления наделены полномочиями в сфере обращения с бездомными животными, а также административного контроля за владельцами, нарушающими правила выгула домашних животных. Данный факт нападения собаки на детей может свидетельствовать о том, что ответственными должностными лицами ненадлежащим образом исполняются возложенные на них обязанности в указанной сфере. Следственным отделом по Октябрьскому району по данному факту начата доследственная проверка, в рамках которой будет установлена полная картина происшествия. После действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления будет дана правовая оценка, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Отметим, с января в Улан-Удэ отловлено 2384 безнадзорные собаки. По данным мэрии, 706 - в Советском районе, 934 - в Октябрьском районе, 744 - в Железнодорожном районе. Из них более 150 собак возвращены прежним владельцам, обратно после стерилизации выпущено 25 животных ниже 25 см в холке.
собаки следователи

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