Она стала первым замруководителя ведомства
Уроженку Бурятии, финалистку конкурса «Лидеры России» Арюну Байкову назначили первым заместителем министра образования и науки Забайкальского края. Об этом сообщили 28 апреля в официальном telegram-канале ведомства. Новоиспечённой замглавы министерства пожелали плодотворной работы и успехов на новой должности.
Как отмечает «Zab.ru», Байкова в 2008 году окончила факультет психологии Томского государственного университета, а через семь лет – факультет экономики Бурятской государственной сельскохозяйственной академии. Она также прошла курсы профессиональной переподготовки по направлению «Менеджмент в образовании» в Бурятском республиканском институте образовательной политики.
С 2018-го руководила отделом воспитания и допобразования в министерстве образования и науки Бурятии. С августа 2022-го работала одним из трёх заместителей министра образования и науки Забкрая.
Экс-чиновница из Бурятии села в кресло замминистра в Забайкалье
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Она стала первым замруководителя ведомства
Самый большой в России дацан открыли в Кызыле
Это было вскрыто в ходе прокурорской проверки
В Москве прошли переговоры о возможных путях исправления торгового дисбаланса
Верховный суд республики признал прежний приговор чрезмерно мягким
Он будет отвечать за поддержку участников СВО
Доходы республиканских парламентариев засекретили от народа
Ему назначили новый штраф в двойном размере
Власть, 26.04.2023
Оно было закрыто в 2009 году
Власть, 26.04.2023
Лидерами по их количеству среди районов стали Еравнинский и Закаменский
Баир Цыренов займётся этим на общественных началах
Альберт Мусифуллин покинул пост зампреда правительства края по собственному желанию
Имя основного претендента на пост следующего главы района уже известно
Иск подала прокуратура
Он включает минимально необходимый набор мер поддержки и допподдержку для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью