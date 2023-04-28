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Экс-чиновница из Бурятии села в кресло замминистра в Забайкалье

Экс-чиновница из Бурятии села в кресло замминистра в Забайкалье
Власть,  Фото:t.me/minobr75
Она стала первым замруководителя ведомства

Уроженку Бурятии, финалистку конкурса «Лидеры России» Арюну Байкову назначили первым заместителем министра образования и науки Забайкальского края. Об этом сообщили 28 апреля в официальном telegram-канале ведомства. Новоиспечённой замглавы министерства пожелали плодотворной работы и успехов на новой должности.

Как отмечает «Zab.ru», Байкова в 2008 году окончила факультет психологии Томского государственного университета, а через семь лет – факультет экономики Бурятской государственной сельскохозяйственной академии. Она также прошла курсы профессиональной переподготовки по направлению «Менеджмент в образовании» в Бурятском республиканском институте образовательной политики.

С 2018-го руководила отделом воспитания и допобразования в министерстве образования и науки Бурятии. С августа 2022-го работала одним из трёх заместителей министра образования и науки Забкрая.

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