Россию просят полностью открыть рынок для экспортных товаров Монголии

В Москве прошли переговоры о возможных путях исправления торгового дисбаланса



Вице-премьер Монголии, министр экономического развития Чимэдийн Хурэлбаатар во время рабочей командировки в Москве встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком.



Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», между сторонами состоялся обмен мнениями о современной ситуации в мировой экономике, влиянии происходящих глобальных и региональных изменений на геоэкономическую архитектуру Евразии и мерах по качественному совершенствованию торгового диалога России и Монголии с учётом международных обязательств сторон.



Руководитель монгольской секции межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Ч. Хурэлбаатар высказал настойчивую просьбу о сокращении торгового дефицита Монголии в двусторонней торговле за последние 30 лет. Также он просил принять меры по смягчению и отмене тарифных и нетарифных ограничений, наложенных на некоторые традиционные монгольские товары, такие как мясо и мясные продукты, шерсть, кашемировые изделия, кожа и кожаные изделия, и полностью открыть российский рынок для экспортных товаров Монголии, с которой РФ имеет добрососедские отношения.



В свою очередь зампред правительства России Алексей Оверчук заявил, что российская сторона признаёт наличие торгового дисбаланса, и подтвердил готовность работать вместе с монгольской стороной для поиска путей решения сложных проблем и активизации диалога в этой сфере.



