Глава Кяхтинского района Бурятии покидает пост и уезжает в ДНР

Имя основного претендента на пост следующего главы района уже известно
В Кяхтинском районе Бурятии произошла смена власти. Бимба Нимаев, возглавлявший район с 2018 года, отправляется работать в Донецкую народную республику. Он уедет в командировку в Старобешевский район ДНР, над которым держит шефство Бурятия.
Руководить районом с приставкой «и.о.» будет Евгений Цыренов, прежде возглавлявший центр развития движения «Абилимпикс», а с недавнего времени занявший пост первого замглавы Кяхтинского района.
Накануне состоялась встреча главы Бурятии Алексея Цыденова с Бимбой Нимаевым и Евгением Цыреновым.
- Бимба Жигмитович, у вас хороший опыт муниципальной работы, вы проходили кризисные ситуации в районе: наводнение, вспышка ЗУДа (заразный узелковый дерматит – ред.), ну и в целом много вопросов. Район приграничный, и тоже в этом есть своя специфика. В общем, всё складывается так, что у вас есть соответствующий опыт помочь нашему теперь подшефному району в Донецкой народной республике - Старобешевскому району. Поэтому я вас прошу сейчас поехать в командировку в Старобешевский район и помочь им в рамках российского законодательства построить работу всей муниципальной системы, муниципальных органов власти, выстроить формирование бюджета, работу соответствующий структур муниципальных, и в целом работу района, так как это по всей России делается, - сказал Алексей Цыденов.
- Спасибо за доверие, я как член команды готов выехать и поработать в Старобешевском районе, - ответил Бимба Нимаев.
Он сообщил, что на последней сессии депутаты районного совета приняли новую структуру. На должность первого заместителя главы района была предложена кандидатура Евгения Цыренова. Он и будет исполнять обязанности главы района.
- Евгений Данзанович, у района сейчас задач много, сами знаете, там у нас долгоиграющая тема с Домом культуры, детский сад нужно достроить. Дом культуры нужно начать уже нормально строить, чтобы люди уже в конце концов увидели результат, а не только наши слова. По дорогам вопросов хватает, и в целом по району, знаете, какие вопросы есть. Я прошу вас сейчас активно включиться в работу, максимум проехать по всем поселениям, район знаете, но всё равно надо с людьми общаться. По всем проблемным вопросам напрямую обращайтесь, прямо мне напрямую. Понятно, что нужно работать с правительством, зампредами, с министрами, но и в том числе, если где-то что-то там застревает, не получается, то звоните напрямую, - обратился к Евгению Цыренову глава республики.
Кроме того, Алексей Цыденов дал понять, что он поддержит кандидатуру Евгения Цыренова на следующих выборах главы района.
- Евгений Данзанович, вам сейчас предстоит работать и в сентябре уже выдвигаться на выборы главы. Надеюсь, люди вас поддержат, но вы должны для этого соответствующие усилия приложить, чтобы люди видели, доверили вам, все в ваших руках, - сказал глава Бурятии.
Бимба Нимаев сообщил о намерении работать в сфере образования после завершения командировки в ДНР.
- Алексей Самбуевич, после командировки в Старобешевский район я готов дальше работать по воспитанию нашего подрастающего поколения. Всегда был в команде, есть и буду, - отметил он.
Справка:
Врио главы Кяхтинского района Евгений Цыренов родился 23 августа 1977 года в селе Бурдуны Кяхтинского района.
Обучался с 1 по 9 класс в Кяхтинской средней школе №4, затем перевёлся в Кяхтинскую школу №3. Окончил в 1999 году Восточно-Сибирскую государственную академию культуры и искусства по направлению «Музейное дело и охрана памятников».
Трудовая деятельность:
— В постоянном представительстве правительства Бурятии в Кяхте
— Директор центра занятости Кяхтинского района
— с 2005 по 2007 гг – председатель совета депутатов города Кяхта
— с 2006 по 2014 гг – заместитель главы Кяхтинского района по социальным вопросам
— с 2014 по 2016 гг - советник заместителя председателя правительства Бурятии по социальному развитию
— с 2016 по 2023 гг – директор Бурятского республиканского информационно-экономического техникума
— с 2017 года – руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» (занимается конкурсами по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья).
Глава Кяхтинского района Бурятии покидает пост и уезжает в ДНР
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