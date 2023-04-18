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В Чите проверяют информацию о нападении стаи собак на мальчика

В Чите проверяют информацию о нападении стаи собак на мальчика
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Проводится доследственная проверка

17 апреля читинские СМИ сообщили о нападении стаи собак на маленького мальчика. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка.

По данным СМИ, несколько безнадзорных собак напали на ребёнка, после чего он был госпитализирован.

- Руководитель регионального следственного управления СК Алексей Вольный поручил следователям оперативно провести комплекс процессуальных действий по установлению всех обстоятельств происшествия. В ходе проверки следователи установят и опросят родителей пострадавшего ребёнка. Будут запрошены данные о состоянии пострадавшего ребёнка в лечебном учреждении,- сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

Кроме того, следователи получат объяснения должностных лиц, обязанных обеспечивать безопасные условия жизни читинцев.

По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
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